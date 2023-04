OM eist 10 jaar en tbs met dwang voor doden van expat Paolo Moroni ‘in een bloedbad’

VOC kade in Amsterdam, waar de Italiaanse expat Paolo Moroni in zijn huis vermoord is. Beeld Joris van Gennip

Moroni was volgens getuigen verliefd op T., die hem crack leverde en aan wie hij geld gaf. De verdachte zou Moroni al meermaals in elkaar hebben geslagen, maar die zou zijn gevallen voor ‘de foute’ en ‘gevaarlijke’ man.

Hoewel T. dat ontkent, wijzen veel sporen erop dat de twee een van drugs doortrokken seksweekend achter de rug hadden.

Nadat collega’s alarm hadden geslagen omdat ze Moroni niet konden bereiken, vonden agenten hem op 27 januari 2022 dood achter de voordeur in zijn gloednieuwe luxe appartement, dat onder het bloed zat. Hij had 61 steekwonden en 26 snijwonden, onder meer in zijn hals, borst en buik. Volgens deskundigen hadden 20 van die steken tot zijn dood geleid.

‘Een hoop geschreeuw’

Twee dagen eerder, in de ochtend van 25 januari, hadden buren ‘een hoop geschreeuw’ gehoord. Het ‘klonk alsof iemand werd vermoord of verkracht of keihard geneukt’, zei de een. Een ander hoorde ‘gekreun van een man, dat klonk als harde sadistische seks, als angst of als genot’. Bovenburen hoorden ‘schuiven, gekreun en ineens een agressieve mannenstem’ die ‘Let me out’ riep of ‘Get me out’.

Later die dag reisde T. naar Rotterdam, waar hij bij zijn moeder sliep. Volgens familie kwam hij ‘druk en onvoorspelbaar’ over. Zijn zus belde rond 13.00 uur de politie om te melden dat haar broer bij haar moeder was, ‘geagiteerd’ en ‘waarschijnlijk voor drugs’ om geld vroeg, en ‘zegt dat hij iemand vermoord heeft’. Die avond trof de politie hem verward en op zijn sokken op straat, en bracht hem naar huis.

Op camerabeelden is te zien dat T. een vuilniszak weggooit. Hij zegt dat het om vuilnis van zijn moeder ging, justitie vermoedt dat zijn bebloede kleding erin zat.

Pas dagen later werd Moroni dood gevonden.

‘Er klopt niks van’

De in een grijs joggingpak gehulde Mustapha T. erkende donderdag in de rechtszaal dat hij, zoals vaker, een van drugs doortrokken weekend met Moroni achter de rug had in diens huis en in een hotelkamer met een jacuzzi pal om de hoek, maar hij ontkent met klem dat ze wilde seks hadden én dat hij de Italiaan heeft omgebracht.

“Er klopt helemaal niks van,” zei hij donderdag aan het begin van de behandeling van zijn strafzaak. “Allereerst wil ik de familie condoleren met het verlies. Paolo was een heel goede vriend van mij. Ik ben echt de dader niet. Na 15 maanden hebben ze nog steeds de echte dader niet en ben ik nog steeds de verdachte.”

T. houdt vol dat hij het appartement verliet terwijl een door hem binnengelaten ‘man in werkkleding’ ruzie maakte met Moroni, en dat die man hem met een mes stak toen hij de twee uit elkaar wilde halen.

De officieren van justitie zijn ervan overtuigd dat T. in de slaapkamer op Moroni instak, waarna die zich nog naar de hal kon bewegen, waar T. hem zou hebben doodgestoken. Sporen wijzen volgens de aanklagers uit dat T. Moroni van de voordeur heeft weggetrokken om de flat te kunnen verlaten. De verdachte had wonden aan beide handen. Hij zegt dat het om oude verwondingen ging door klussen, maar dat geloven de officieren niet.

Ernstige stoornissen

Zowel in de bloedsporen als op de kleding van Moroni zat dna van de verdachte. Deskundigen hebben vastgesteld dat T. lijdt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychotisch wordt na overvloedig gebruik van cocaïne, ghb en alcohol. Ze achten hem verminderd toerekeningsvatbaar.

Zelf erkent T. dat hij cocaïne, ghb en alcohol gebruikt en daardoor soms bewusteloos raakt, maar hij ziet dat niet als een groot probleem en weerspreekt dat hij aan stoornissen lijdt.

Mustapha T. was net vrij na een psychiatrische dwangopname in Amsterdam. Hij was opgenomen omdat hij als een gevaar voor zichzelf en voor anderen werd gezien. Hij liep weg uit de kliniek, maar werd onder invloed van cocaïne weer teruggebracht, voordat hij op 12 december werd vrijgelaten omdat de machtiging voor dwangopname was verlopen. Hij is eerder veroordeeld voor geweldsmisdrijven.

In het verleden zat hij elf maanden vast op verdenking van moord, maar daarvan werd hij vrijgesproken, terwijl zijn broer voor die moord werd veroordeeld.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: