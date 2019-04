OM eist 1,5 jaar tegen opruier jihad

Volgens de psychiater is A. (28) verstandelijk beperkt en verminderd toerekeningsvatbaar. A. is gemakkelijk beînvloedbaar en daarmee ook in de toekomst een risico, aldus het onderzoek naar zijn mentale gesteldheid.



Maar het OM eist toch een celstraf, gevolgd door begeleiding van onder andere de reclassering, vanwege de ernst van de zaak. Justitie verdenkt A. van opruiing, aanzetten tot jihad en het verheerlijken van terreur.



Telegram

In 2018 beheerde A., die op z'n 14e vanuit Marokko naar Nederland verhuisde en gebrekkig Nederlands spreekt en verstaat, meerdere Telegramchatgroepen. Daarop verspreidde hij maandenlang zeer gewelddadig materiaal waarin IS wordt verheerlijkt.



Er zijn bovendien aanwijzingen dat hij minderjarigen aanmoedigde tot het plegen van aanslagen, maar wegens gebrek aan bewijs staat hij daar niet voor terecht. In een afgeluisterd telefoongesprek tussen twee tieners van Marokkanse komaf wordt gezegd dat hij ze aanmoedigt een aanslag met een vrachtwagen te plegen.



Spijt

In een moeizaam verhoor zei A. dat hij spijt had, maar niet of nauwelijks de inhoud van het materiaal kende dat hij plaatste, waarop onder andere onthoofdingen waren te zien. A. was slechts doorgeefluik geweest, op verzoek van jongens die hij zei eigenlijk niet te kennen. Ook de andere beheerders van de chatkanalen die er volgens A. waren, zegt hij niet persoonlijk te kennen. En de gewelddadige Engelse en Arabische teksten snapte hij niet, aldus A., omdat hij die talen niet spreekt.



Hij besefte ook niet dat hij iets strafbaars deed, aldus A. Volgens justitie stond A. in contact met 'terrorismegerelateerde subjecten'. Zelf zegt hij daar niets van te hebben geweten. Achter het gebruik van meerdere telefoons moet niets worden gezocht, aldus A.



Daglicht

Het OM meent dat hij zich er wel degelijk van bewust was dat hij dingen deed die het daglicht niet konden verdragen en dat twee van zijn broers hem daarvoor waarschuwden.



De officier vindt het ongeloofwaardig dat A. zich toevallig op Facebook Abu Al-Bagdadi al-Hollandi noemde en dat dit geen verwijzing is naar de leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi.



In de rechtszaal toonde het OM een tiental van de door A. verspreide video's, nadat de rechter de aanwezigen had gewaarschuwd voor de gruwelijke beelden: "U kunt uw ogen sluiten of de publieke tribune verlaten."



De rechter gaf A. geen toestemming de zaal te verlaten, zoals hij wenste.



