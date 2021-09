Om drie uur ’s middags pieken: zo pakt het nachtleven de heropening aan

Nachtclub Bitterzoet in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

Waar clubavonden voorheen pas vanaf 23.00 uur begonnen en na middernacht echt volstroomden, zullen feestgangers nu moeten wennen aan een feestje overdag. Wellicht een raar gevoel, clubben op klaarlichte dag, maar gebrek aan animo zal er niet zijn, verwacht eigenaar van Bitterzoet Bas Louwers. “Mensen hebben zoveel zin om uit te gaan dat het ze geen ene donder meer uitmaakt hoe laat.”

De club in de Spuistraat opent voorlopig op clubavonden om 19.30 uur, en trapt de heropening op 25 september af met een ‘oldskool hiphopfeestje’. “Na het eten kunnen gasten rechtstreeks de club induiken. Het wordt vroeg pieken.”

Zorgeloos is Louwers niet: “Onze grootste angst is dat het kabinet de opening toch weer terugdraait na een paar dagen of weken. Vorige keer kostte het een godsvermogen om alles op te takelen, en toen mochten we weer dicht.”

De Marktkantine begint helemaal vroeg: de zaterdagen en zondagen worden gevuld met een dagprogramma vanaf 15.00 uur. Op 26 september wordt de heropening ingeluid met een zes uur durende liveset van techno-DJ Reinier Zonneveld. “Hij is hier kind aan huis, dus het is mooi om met hem te openen,” zegt mede-eigenaar Leonardo Belloni.

Spannende ochtenddingen

Ook de shows voor het Amsterdam Dance Event (ADE) die de Marktkantine voor de nacht had gepland, worden nu omgezet naar de dag. “Het is een behoorlijke puzzel, maar de ambitie is om op vrijdag, zaterdag en zondag open te gaan. We gaan kijken of we ook wat spannende ochtenddingen kunnen organiseren. In ieder geval wordt het een speciale editie van ADE. Alleen al omdat er meer lokale bezoekers zullen zijn dan toeristen.”

De openingstijden van 15.00 uur tot 00.00 uur maken dat de club nu ook over eetgelegenheid moet nadenken. “We hadden al een nachtbar waar ook wat te eten te koop is, maar die is redelijk beperkt. Dat gaan we uitbreiden. We hebben een binnenplaats waar mensen een sigaretje kunnen roken, daar zetten we misschien een foodtruck neer.”

Bij Club Nyx in de Reguliersdwarsstraat wordt het een ‘liquid dinner’, zegt eigenaar Rob de Jong. “Maar gelukkig hebben we ook veel eetgelegenheden in de straat, voor bezoekers die toch honger krijgen. Omdat we tegenwoordig geen rookruimtes binnen meer hebben, lopen mensen toch makkelijker in en uit.” Nyx begint zaterdag de 25ste met een housefeestje, maar wil ook open op woensdagen en donderdagen. “Vrijdag en zaterdag beginnen we om 17.00 uur, doordeweeks om 19.00 uur.”

Om middernacht weer buiten

Van het publiek verwacht De Jong veel enthousiasme: “Toen we in de zomer kort open mochten, merkten we dat sommigen nog nooit in de club waren geweest – die waren 18 geworden tijdens de coronacrisis. Zij zijn extra excited.” Een voordeel: doordeweeks of op zondag kunnen bezoekers gewoon op tijd naar bed. “Mensen gaan op die dagen minder snel naar de club omdat ze de volgende dag naar school of werk moeten. Nu staan ze toch om middernacht al buiten.”

Bij de Chicago Social Club op het Leidseplein zijn ze nog druk bezig met de programmering – die komt waarschijnlijk zondag online. De club zal vanaf 19.00 uur de deuren openen. Een ‘gevoelsmatig’ besluit, zegt eigenaar Pieter de Kroon. “Je hebt dan vijf uurtjes, normaal ben je zes uurtjes open. En zo kunnen mensen eerst een hapje eten. Maar ik vind het allemaal heel lastig in te schatten. Dit is totaal niet wat we normaal doen.”

Niet ideaal

Om te beginnen zal ‘de Soos’, zoals de Chicago Social in de volksmond ook wel wordt genoemd, alleen in het weekend open zijn. “Daarna gaan we kijken naar doordeweeks. We moeten eerst aanvoelen wat wel en niet werkt.”

Optimisme overheerst, alle eigenaren zeggen zin te hebben in de heropening. Maar, zegt De Jong van de Nyx: “De situatie is niet ideaal. We zijn nachtclubs – de nacht is gewoon heel bijzonder voor ons.”