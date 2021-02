OM doet derde poging en eist 6 jaar cel voor mislukte aanslag op Cor van Hout in 2000

Cor van Hout

Het is de derde keer dat het Openbaar Ministerie de verdachten veroordeeld probeert te krijgen voor de aanslag – Nico V. als schutter, ‘Paja’ Mrzic als tussenpersoon van opdrachtgever John Mieremet (zelf in 2005 is geliquideerd in Thailand).

Scherpschutterswapen

Van Hout en zijn vriend Bas V. werden laat in de avond van grote afstand met een scherpschutterswapen beschoten voor het huis van Van Houts partner Sonja Holleeder, aan de Catharina van Renneslaan. De kogels misten doel en belandden in een gevel en de Skoda waarin het duo na een avond in een Utrechts café was gearriveerd. Ze lieten zich op de grond vallen en bleven voor dood liggen.

Justitie is er al twee decennia van overtuigd dat Van Houts grote rivaal John Mieremet de opdracht had gegeven om Van Hout te liquideren, zoals vele getuigen uit het criminele milieu hebben bevestigd.

Mieremet ging ervan uit dat Van Hout de opdrachtgever was geweest van de liquidatie van zijn criminele compagnon Sam Klepper, op 10 oktober 2000 in Buitenveldert.

Onbetrouwbare getuige

In 1996 was ook al een aanslag op beroepscrimineel Van Hout mislukt, in de Amsterdamse Deurloostraat. Op 24 januari 2003 werd hij alsnog doodgeschoten in Amstelveen.

Kort na de tweede aanslag op Van Hout waren de verdachten, inclusief Mieremet, al gearresteerd, maar ze moesten snel worden vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

In 2008 strandde een tweede poging van justitie Mrzic en V. veroordeeld te krijgen, maar toen verklaarde de Haarlemse rechtbank de officier van justitie niet-ontvankelijk omdat een criminele sleutelgetuige, Edgar van Lent, onbetrouwbaar werd geacht.

Het gerechtshof verwierp die beslissing.

Al in 2012 nieuwe zaak begonnen

Al in 2012 werd de nieuwe vervolging van het onderwereldduo in gang gezet, maar door grote vertraging komt het pas nu tot zittingen. Vanwege de extreme overschrijding van de redelijke termijn voor vervolging eist justitie niet 8 jaar cel, maar 6 jaar.

Belangrijk bewijs tegen de verdachten komt uit afgeluisterde gesprekken van voor en (vlak) na de aanslag, aangevuld met getuigenverklaringen en technisch bewijs.

Centraal staat het snipergeweer dat na de aanslag uit een sloot in de buurt is opgedregd.

‘Ronde dingetjes’

Telefoongesprekken die Mieremet, Mrzic en V. kort voor de aanslag voerden, kunnen volgens de officieren van justitie niet anders dan over dat wapen zijn gegaan.

Die gesprekken hadden plaats nadat Mieremet in de stationsrestauratie van het station van Maastricht in november de opdracht zou hebben gegeven via de broer van Nico V.

In de telefoontjes is sprake van een koffertje dat Nico V. heeft gekregen waarin iets zit waarbij hij mogelijk wat mist ‘aan de achterkant’. Het ‘ding bovenop’ zit er wel bij, net zoals ‘die clip’ met ‘die ronde dingetjes’.

Wangstuk

Een deskundige stelde vast dat aan het opgedregde wapen inderdaad een deel van de achterkant ontbrak: ‘het wangstuk’. Het ding bovenop moet de richtkijker zijn geweest, de ‘schuif’ waarvan sprake is de grendel.

In 1999 was in een flat aan de Nachtwachtlaan een enorme partij wapens van de Amsterdamse beroepscrimineel Mink Kok gevonden waarin precies eenzelfde scherpschutterswapen zat, met op een briefje prijzen en de namen van Mieremet en zijn vriendin.

Meteen na de aanslag lijkt Nico V. uit de buurt van de moordplek weg te rennen en met Mrzic af te spreken.

De verdachten ontkennen iets met de aanslag te maken te hebben.

Hun advocaten houden dinsdagmiddag hun pleidooien.