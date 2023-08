OM: Derzik H. bracht dodelijke steken toe aan Jimmy Schepers

Rechtbanktekening met uiterst rechts Derzik H. tijdens een pro formazitting in de Amsterdamse rechtbank. Beeld ALOYS OOSTERWIJK / ANP

Wie deed precies wat tijdens de vechtpartij op festival Solid Grooves waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers uit Diemen werd doodgestoken? Dat is de vraag waar de rechtszaak tegen drie verdachten van de dodelijke steekpartij om draait. Donderdag was er een inleidende zitting.

Belangrijkste bewijs zijn videobeelden van de vechtpartij en getuigenverklaringen. Forensisch bewijs is er in mindere mate. Doordat het festival, omwille van crowd control, na de dodelijke steekpartij doorging kon de plaats delict niet direct worden veiliggesteld voor sporenonderzoek.

Volgens het OM gingen de drie Amsterdamse twintigers die voor de dodelijke steekpartij terechtstaan ‘niet naar het festival om een leuke tijd te hebben’, maar kwamen ze om bezoekers met messen te beroven van geld en zonnebrillen.

‘Ik ben gestoken’

Het drietal figureert op de vele videobeelden die van het gevecht gemaakt zijn. Daarop is te zien hoe drie jongens Jimmy Schepers te lijf gingen. Op enig moment rende Schepers weg met een rode vlek op zijn been. ‘Ik ben gestoken’, zei hij tegen een vrouw. Daarna zakte hij in elkaar. Hij bleek twee keer in zijn buik te zijn gestoken en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Verschillende videobeelden van het gevecht en de nasleep ervan werden kort na de gebeurtenissen gedeeld via sociale media.

Op de filmpjes is te zien hoe de 20-jarige Derzik H., gekleed in een zwart shirt van het merk Four, tijdens het gevecht een mes in zijn handen lijkt te hebben. “Ik ga ervan uit dat hij de dodelijke steken aan Jimmy Schepers heeft toegebracht”, zo stelde de officier van justitie. Ook zou hij twee vrienden van Jimmy Schepers hebben neergestoken. Een van hen werd in zijn schouder geraakt, een ander in diens arm en borst.

Psychologisch onderzoek

Volgens advocaat Bob Tijkotte is echter niet duidelijk dat Derzik H. de fatale steken heeft toegebracht. H. heeft laten weten mee te zullen werken aan een uitgebreid psychologisch onderzoek.

Ook de 20-jarige Arginio E. is te zien. Tijdens het festival droeg hij een opvallende, fluorescerend gele jas. Diverse getuigen hebben verklaard dat het gevecht begon nadat hij ruzie kreeg met iemand uit de vriendengroep van Jimmy Schepers. Daarbij zou hij gedreigd hebben te zullen djoeken (steken). Ook zou hij betrokken zijn geweest bij berovingen waarbij gedreigd werd met een mes.

Volgens zijn raadsman Gerald Roethof blijkt nergens uit de beelden dat zijn cliënt gestoken zou hebben.

Tot slot figureert de 20-jarige Guillermo G. op de filmpjes. Hij droeg tijdens het festival een zwart Asics trainingspak en mengde zich ook in het gevecht. Zo is te zien dat hij een mislukte karatetrap uitdeelt. Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij een beroving. Na de vechtpartij bleef hij nog tot ongeveer 22.30 uur op het festival, waarna hij vertrok.

Volgens advocaat Ruben den Riet werd zijn cliënt meegezogen in het geweld, maar wist hij niet dat er een mes gebruikt werd.

De steekpartij op Solid Grooves maakte diepe indruk op betrokkenen en getuigen. 67 mensen meldden zich naderhand bij slachtofferhulp. “Ik heb niet eerder meegemaakt dat zoveel mensen hulp nodig hadden”, aldus de officier van justitie.

In de zittingszaal zaten veel familieleden van Jimmy Schepers. Hun advocaat had een portret van hem op haar tafel gezet. Op de publieke tribune zaten veel vrienden en bekenden van het slachtoffer.

‘Spiraal aan gewelddadigheden’

Derzik H. liet weten medelijden te hebben met de familie en vrienden van Jimmy Schepers. Ook Guillermo G. zei dat hij het vreselijk vond wat de nabestaanden moeten doorstaan. “Als ik de tijd kon terugdraaien was ik nooit gegaan.” Arginio E. zei dat hij ‘zeker geen’ mes had vastgehouden en wenste de familie van Jimmy Schepers sterkte.

De rechtbank sprak over een ‘spiraal aan gewelddadigheden’ waarbij de drie verdachten betrokken waren en besliste dat het voorarrest van het trio werd verlengd met drie maanden. Na deze beslissing klonk applaus vanuit de publieke tribune.

De zaak gaat op 14 november verder.