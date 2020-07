OM: Caloh Wagoh-leider wilde brein achter ‘martelcomplex’ liquideren

Delano R. Beeld Videostill

Het Openbaar Ministerie heeft maandagmorgen bekendgemaakt dat de zaak is toegevoegd aan de lange reeks moordzaken in megaproces Eris, tegen een omvangrijk moordcommando dat volgens justitie onder leiding van Delano R. (50) liquidaties pleegde in opdracht van Ridouan Taghi.

Veel verdachten waren leden van de door R. geleide motorbende Caloh Wagoh.

Jaar lang geprobeerd

De 40-jarige Robin van O. was een belangrijke speler in een rivaliserende drugsorganisatie. Hij is meerdere malen door de recherche gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond, volgens de politie waarschijnlijk in opdracht van Taghi.

Vanaf februari 2017 zouden R. en de 37-jarige B. gedurende een jaar geprobeerd hebben Robin van O. te laten liquideren. Hij was een belangrijke speler in de groepering van Taghi’s aartsrivaal Mustapha F. en joeg lange tijd op Taghi en diens getrouwen.

Martelcomplex

Zelf bouwde Robin van O. volgens de politie tot in juni met zeker vijf medeverdachten aan een martelcomplex bij de Brabantse gemeente Wouwse Plantage, waarin in zeven zeecontainers zes cellen en een martelkamer waren gebouwd, dat bijna werd opgeleverd toen de politie het op 22 juni ontmantelde en arrestatieteams de verdachten van hun bedden lichtten.

Centraal in de martelkamer stond een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgebonden.

Aan de plafonds en vloeren van de containers waren boeien bevestigd waarin slachtoffers konden worden geketend.

Het bewijs voor het moordplan voor Robin van O. haalt justitie voornamelijk uit de enorme berg versleutelde maar inmiddels onthulde tekstberichten die Delano R. verstuurde en ontving – én fotografeerde en opsloeg op zijn apparatuur.

Adressen en foto’s gestuurd

Medeverdachte Roël T. (58) stuurde Delano R. volgens justitie op 2 februari 2017 het adres van Robin van O.’s sportschool EliteFit in Utrecht en zijn huisadres.

Jermaine B. en medeverdachte Feno D. (35) zouden ‘Keylow’ ook hebben geïnformeerd. Zo kreeg hij een foto toegestuurd van de Porsche waarin de vriendin van Robin van O. reed en van Van O. zelf.

Uiteindelijk kregen de verdachten hun doelwit niet te pakken. Wel werd zijn luxe sportschool in november 2017 doelwit van een explosie en een beschieting.