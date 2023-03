OM: binnenkort nieuwe arrestatie in moordzaak Peter R. de Vries

Royce de Vries samen met zijn moeder Jacqueline de Vries voorafgaand aan de voortzetting van de pro-formazitting in de strafzaken Iraklia en 26Hendon, over de dood van Peter R. de Vries. Beeld ANP

Het onderzoek naar de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries bevindt zich volgens justitie in een ‘afrondende fase’. Inmiddels zijn er acht verdachten in twee samengevoegde zaken. De eerste is de zaak Iraklia, tegen de vermoede schutter Delano G. en zijn Poolse helper Kamil E. De tweede is 26Hendon, tegen zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord. Met de nieuwe aanhouding zou het aantal verdachten dus op negen komen.

De rechtbank streeft er naar beide zaken aan het einde van het jaar inhoudelijk te behandelen.

Daarnaast is er ook nog onderzoek gaande naar ‘het hogere echelon van de organisatie die achter de moord op De Vries zit’, aldus het Openbaar Ministerie. Tijdens een pro-formazitting in de zaak stelde justitie niet te verwachten dat dat onderzoek op korte termijn tot aanhoudingen zal leiden.

Terroristisch oogmerk

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021, na het verlaten van de tv-studio van RTL Boulevard neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Het OM is van mening dat de moordaanslag een terroristisch oogmerk had.

Kort na de aanslag ging een filmpje rond waarop te zien was hoe de zwaargewonde De Vries op de grond lag. Het Openbaar Ministerie heeft altijd vermoed dat dit filmpje gemaakt en verspreid werd door Gerower M. en Erickson O., die kort na de aanslag door de Lange Leidsedwarsstraat liepen. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft inmiddels vastgesteld dat de beelden inderdaad gemaakt werden met de telefoon van Gerower M.