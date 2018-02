OM bindt strijd aan met onhandelbare passagiers

Het zou goed zijn als Europese luchtvaartmaatschappijen onderling afspraken maken Matthijs van Miltenburg van D66

Europarlementariërs Peter van Dalen van de ChristenUnie en Matthijs van Miltenburg van D66 pleiten voor een grensoverschrijdende lijst van overlastgevers.



"Het zou goed zijn als Europese luchtvaartmaatschappijen onderling afspraken maken over een gezamenlijke zwarte lijst van passagiers die zich ernstig misdragen in het vliegtuig," stelt D66'er Matthijs van Miltenburg. "We kunnen niet toestaan dat ernstig wangedrag van de één, de veiligheid van andere passagiers en van het cabinepersoneel in gevaar brengt."



Dit soort 'zotteklappers' kun je volgens Van Dalen 'niet streng genoeg aanpakken'.



Werkdruk

Volgens FNV Cabine en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel is de werkdruk fors gestegen.



FNV'er Birte Nelen becijfert: "Het aantal mensen op de vloer neemt af, terwijl het aantal passagiers juist toeneemt. In 2015 vlogen er nog 58 miljoen passagiers op Schiphol, in 2017 68,4 miljoen."



De bonden herkennen het probleem van bezopen passagiers. Nelen: "Van leden hoor ik dat veel passagiers taxfree drank aanschaffen op de luchthaven en dit aan boord stiekem tot zich nemen."



Luchtvaartofficier Schlingemann pleit ervoor dat mensen niet alleen bij het kopen van bijvoorbeeld een pak stroopwafels hun instapkaart moeten laten zien, maar ook bij het afrekenen van alcohol in een bar op Schiphol.



Geen voorstander

Als een klant zich dan misdraagt, kan de juiste bemanning daarover eerder worden geïnformeerd.



Schiphol laat weten hier geen voorstander van te zijn. De luchthaven benadrukt dat het bij ongeveer 68 miljoen passagiers goed gaat en dat zij niet willen dat alle reizigers de dupe worden van een relatief klein aantal overlastgevende dronkenlappen.



Wel overweegt Schiphol om in de horecagelegenheden aandacht te vragen voor 'verantwoord alcoholgebruik' en de risico's dat als je dit niet doet, je dan geweigerd kunt worden op de vlucht.