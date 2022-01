OM betwijfelt of overvallers op waardetransport Noord expres misschoten

Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport eindigde vorig jaar in een weiland in Broek in Waterland. Eén verdachte overleed. Beeld ANP

Het OM sprak zijn twijfels uit over die lezing, maandag tijdens een pro-formazitting in de zaak. Volgens advocaten van de verdachten spreekt het bewijs in het dossier het standpunt tegen dat de vluchtende overvallers gericht op de politie hebben geschoten.

Op 19 mei vorig jaar draaide een overval op een Brinks-waardetransport bij het pand van Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord uit op een wildwestachtervolging. Meer dan dertig agenten deden na de overval aangifte van bedreiging, poging tot doodslag dan wel moord.

Geen kogelinslagen

“Het is uiteraard voorstelbaar dat er angsten hebben geheerst. Het is goed mogelijk dat agenten oprecht hebben gedacht dat er op hen geschoten is,” stelde Jan Hein Kuijpers, de advocaat van verdachte Abdi el G. “Maar het is aan het Openbaar Ministerie om vast te stellen of dat ook daadwerkelijk gebeurd is.”

Zo zijn er geen kogelinslagen aangetroffen in politieauto’s. Inslagen die werden aangetroffen in vier woningen in Broek in Waterland bleken afkomstig van politiemunitie. Ook bij een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer bleek het te gaan om kogels die werden afgevuurd met politiewapens.

Onlangs is een wapenexpert van defensie gehoord als getuige. Die bleek de nodige twijfel te hebben over gericht schieten op de politie. De Kalasjnikov-geweren die na de overval zijn teruggevonden, stonden volgens de politie op de stand voor een enkel schot. “Het is bijna onmogelijk om een doelwit dan te missen,” aldus de de expert. Daarnaast vond hij het vreemd dat nergens kogelinslagen van de Kalasjnikovs zijn teruggevonden.

Volgens Kuijpers is er bij de overval 50 keer door de politie geschoten en 10 keer door de overvallers.

‘Geen intentie op mensen te schieten’

“Het leek wel een oorlogsgebied met eenzijdig geweld,” stelde Gerald Roethof, de advocaat van de verdachte Sidy S. Volgens Roethof is er na het verhoor van de wapenexpert nog maar één conclusie over: “Er is niet gericht geschoten op de politie. Als er geschoten is, dan naar boven gericht. Niet horizontaal.”

“Ik heb nooit de intentie gehad om op mensen te schieten,” stelde Abdi el G. Ook andere verdachten hebben verklaard dat was afgesproken om bij de overval niet gericht te schieten.

Een aantal advocaten vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis van hun cliënten op te heffen. Yassine Bouchkhi, de advocaat van Nourdine H.: ”Ik wil de zaak niet bagatelliseren, maar vind dat het bewijs voor de poging tot doodslag van de verdachten op de agenten niet is bewezen. Dan blijft er alleen een overval over.”

OM: andere situatie in vluchtauto’s

Het Openbaar Ministerie spreekt van een ‘zeer heftige en gewelddadige’ overval. Volgens justitie geeft de deskundige zijn visie op gebeurtenissen waarbij de overvallers de vluchtauto’s hadden verlaten. “De situatie tijdens de achtervolging kan anders zijn. Daarover heeft de expert gezegd dat het niet gek is dat er geen doelen geraakt zijn. Daarnaast is er een getuige die verklaard heeft over gericht schieten op de politie op de A10. “Dat er geen technisch bewijs is, wil niet zeggen dat het niet gebeurd is.”

Verder wees een van de officieren op een getuigenverklaring van een van de verdachten die gezegd heeft dat er, voorafgaand aan de overval, geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het geweld dat er gebruikt zou worden.

De behandeling van de zaak staat gepland in november.