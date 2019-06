OM: Benaouf A. moet hele straf uitzitten

Niemand anders dan Benaouf A. (35) kan de (verijdelde) poging hebben georganiseerd hem op 11 oktober 2017 met een gekaapte helikopter van de luchtplaats van de gevangenis in Roermond te takelen. De rechtbank moet zijn ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ daarom schrappen, waardoor hij ruim 4 jaar langer in de cel moet blijven.

Dat betoogde officier van justitie Hetty Hoekstra vrijdagmiddag in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. A. zit (vooral) een straf van 12 jaar uit voor zijn rol in de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in 2012 in Antwerpen. Na 8 jaar zou volgend jaar zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling ingaan.

Via een versleutelde PGP-Blackberry (‘Pretty Good Privacy’) had A. volgens Hoekstra een nauwkeurige plattegrond van de gevangenis in Roermond aan zijn beoogde bevrijders gestuurd. Daarin waren alle relevante kenmerken aangegeven, inclusief een deel van 23 bij 13 meter midden in de luchtplaats, waaroverheen geen kabels waren gespannen.

Die gedetailleerde informatie kan volgens aanklaagster Hoekstra alleen door A. zijn verstrekt. In zijn cel is een prop papier gevonden waarop de plattegrond was getekend.

Bevrijders

De bevrijders lijken van plan te zijn geweest een aan spanbanden bevestigde autoband te laten zakken, om A. daarmee van de vrije ruimte op de luchtplaats te takelen. Daartoe was vanuit Colombia een piloot ingevlogen die de helikopter na de kaping had moeten overnemen. Hij zegt dat hem daarvoor 100.000 euro was beloofd.

Vlak voor de bevrijdingspoging werd A.’s vriend Rachid el M., die voor het ontsnappingsplan is veroordeeld, gebeld met een telefoon met stemvervormer die A. na de mislukte bevrijdingspoging bij zich bleek te hebben. Hij had ook die PGP-Blackberry bij zich.

Volgens Hoekstra droeg hij ook meerdere lagen kleding ‘terwijl het ‘een heerlijke 17 graden was met een zonnetje’.

Benaouf A. wilde over de belangrijkste beschuldigingen niets zeggen ‘om anderen niet in gevaar te brengen’.

Dubbele lagen

Dat hij dubbele lagen kleding droeg, is onzin. “Ik droeg een extra thermotruitje om in te trainen, omdat ik anders last krijg van mijn spieren.” Bovendien: “Het was koud. U kunt de camerabeelden terug zien. Als het 17 graden en een heerlijk zonnetje was, had niet iedereen een jas aan.”

Dat zijn vrienden die dag, 11 oktober 2017, na wilde achtervolgingen zijn gearresteerd met gestolen snelle auto’s en zware wapens, is niet A.’s schuld, vindt hij. “Ik heb niets strafbaars gedaan.”

Hij vindt vier jaar langer in de cel een onevenredige extra straf. Zijn in november 2018 veroordeelde vrienden ‘zijn’ op één na ‘alweer buiten’. “Ik zou meer straf krijgen dan de drie hoofdverdachten bij elkaar.”

Dat hij zich niet hoefde te laten bevrijden omdat hij in augustus 2020 vrij zou komen, vindt officier Hoekstra onzin. Mogelijk weet hij dat ook in andere zaken nog bewijzen tegen hem kunnen opduiken.

Sluiproute

Volgens advocaat Sander Janssen is het uniek dat het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke invrijheidstelling (‘v.i.’) van ruim vier jaar wil laten schrappen. “U wordt in feite gevraagd een straf op te leggen van meer dan zes jaar.”

Volgens Janssen zou justitie zijn cliënt in een reguliere strafzaak bij gebrek aan bewijs nooit veroordeeld krijgen, en kiest het een sluiproute.

Volgens de raadsman is niet vast te stellen dat het A. was die met een telefoon met stemvervormer belde. De bevrijders hadden geen door A. getekende plattegrond van de luchtplaats nodig, want ze konden op internet prima beelden vinden.

De advocaat vindt dat de rechtbank het verzoek van justitie moet afwijzen. De rechtbank doet op 12 juli uitspraak.