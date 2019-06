OM: Benaouf A. langer vast voor poging heli-ontsnapping

Een rechtbanktekening van Benaouf A. Beeld ANP

Dat wil het Openbaar Ministerie niet doen door hem voor die ontsnappingspoging te vervolgen, maar door de Amsterdamse rechtbank een streep te laten halen door zijn ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ na zijn veroordeling tot 12 jaar voor zijn rol bij de liquidatie van rivaal Najeb Bouhbouh in 2012.

Dat zou het wonderlijke gevolg hebben dat Benaouf A. vier jaar in de cel zou moeten blijven voor de mislukte ontsnapping, terwijl de hoofdverdachten van de ook volgens de rechtbank levensgevaarlijke mislukte bevrijdingspoging in plaats van de gevorderde negen jaar maar 2,5 jaar cel is opgelegd.

Helikopter

Justitie is er van overtuigd dat de forse groep voornamelijk jonge Amsterdamse criminelen Benaouf A. op 11 oktober 2017 met de gekaapte helikopter wilde laten ophijsen vanaf de luchtplaats. Daartoe was uit Colombia een piloot ingevlogen die de helikopter had moeten overnemen als de oorspronkelijke piloot was overmeesterd tijdens een tussenlanding.

De recherche had al lucht gekregen van dat plan en had het helikopterbedrijf overgenomen. De Amsterdamse crimineel die zich voor de ‘romantische vlucht’ met zijn vriendin meldde, werd gearresteerd. Arrestatieteams zetten vervolgens op verschillende plaatsen wilde achtervolgingen in om de andere verdachten te overmeesteren – wat leidde tot crashes en waarbij één verdachte op de vlucht werd doodgeschoten. De verdachten hadden zware wapens.

Juist doordat de politie vroegtijdig had ingegrepen, was volgens de rechtbank geen sprake van een voltooide helikopterkaping, laat staan van een voltooide ontsnappingspoging. Vandaar de milde straffen voor de groep die het plan had willen uitvoeren.

Ontsnappen op zichzelf is in Nederland niet strafbaar, maar justitie overwoog Benaouf A. te vervolgen voor het mede organiseren van een bevrijdingsactie – die dus hemzelf betrof. Dat is wél strafbaar.

Voor die aanklacht zagen de officieren van justitie echter onvoldoende bewijs. Nu zijn ze overgegaan op Plan B.

Vervroegde vrijlating

Omdat Benaouf A. zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden voor de vervroegde vrijlating, vragen ze de rechtbank hem de ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ te onthouden en hem ook die resterende vier jaar in de cel te houden.

Zijn advocaat Sander Janssen zal zich daar fel tegen verzetten. “Het Openbaar Ministerie heeft eerder moeten vaststellen dat er onvoldoende bewijs is dat mijn cliënt enige strafbare bijdrage heeft geleverd aan dat ontsnappingsplan,” zegt Janssen. “Nu kiest men niet voor een strafzaak, met al die bewijsperikelen, maar voor een uitgekleed proceduretje met een uitgekleed dossiertje om hem netto vier jaar langer vast te houden.”

De raadsman wijst er op dat een netto straf van vier jaar cel overeen zou komen met een veroordeling tot zes jaar cel (waarvan A. in principe het laatste een derde deel immers ook weer niet zou hoeven uitzitten). “Dat is nogal wat. Er zijn wel zaken waarin gedetineerden niet voorwaardelijk in vrijheid werden gesteld omdat ze bijvoorbeeld niet waren teruggekeerd van een verlof, maar dat ging dan om een aantal maanden. Van een bestraffing zoals hier wordt voorgesteld voor iemand die niet aantoonbaar een misdrijf heeft begaan, ken ik zo geen voorbeelden.”

De Amsterdamse rechtbank behandelt de zaak op 28 juni.