OM-baas erkent in excuusbrief alsnog fouten in moordzaken advocaat Wiersum en Peter R. de Vries

De voorzitter van het college van procureurs-generaal schrijft ‘zeer gemotiveerd te zijn’ lessen te trekken uit het uiterst kritische rapport daarover van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De Onderzoeksraad presenteerde op 1 maart het definitieve rapport over het ontluisterende foutenfestival waardoor cruciale informatie over de dreiging op de levens van Nabil B.’s naasten niet was terechtgekomen bij de juiste personen, of bewust van ze was weggehouden uit opsporingsbelang.

Indringende waarschuwingen van de kroongetuige en diens naasten waren niet serieus genomen. Nadat broer Reduan was vermoord, kwam belangrijke informatie over de dreiging jegens Derk Wiersum en Peter R. de Vries ook steeds niet op de juiste plaatsen terecht.

In televisieprogramma Nieuwsuur hield Van der Burg op de avond na de presentatie van het rapport evenwel vol dat met de moorden het ‘onvoorstelbare’ was gebeurd – terwijl de onderzoeksraad juist minutieus beschrijft dat er wél volop aanwijzingen waren voor het gevaar, die het OM niet serieus had genomen.

Van der Burg zei ‘stoïcijns’ te willen doorgaan met de opsporing, ook met kroongetuigen. Hij zei als hoofdverantwoordelijke niet terug te treden omdat het OM ‘koersvast’ moet blijven, hoewel de onderzoeksraad juist sterke koerswijzigingen heeft aanbevolen. Het interview leidde tot verontwaardiging onder nabestaanden.

Erkenning fouten

Ruim een week nadien erkent Van der Burg dat ‘het stelsel van bewaken en beveiligen niet voldoet’ en dat het OM ‘fouten heeft gemaakt bij de uitvoering daarvan’.

‘In de media heb ik door mijn reactie onvoldoende recht gedaan aan het verdriet van de nabestaanden, wat me spijt.’ Van der Burg schrijft in te zien dat ‘door mijn toedoen het beeld is ontstaan dat het OM niet wenst te reflecteren en te leren’. Hij wijt dat aan een verkeerde woordkeuze. ‘Dat betreur ik, want ik vond en vind dat er fouten zijn gemaakt. Het OM is zeer gemotiveerd lessen te trekken en onderschrijft de aanbevelingen van de OVV.’

De uitwisseling van informatie tussen politie en OM wordt (verder) verbeterd, belooft Van der Burg. Het OM stemt er mee in dat het stelsel van bewaken en beveiligen ‘centraal op één landelijk niveau wordt georganiseerd’, búíten het OM, zodat dat niet langer ‘twee petten op heeft’ (opsporen en beveiligen).

Hij erkent dat ‘de contacten tussen OM-functionarissen en te beveiligen personen niet altijd goed zijn verlopen’. Daarom belooft hij dat het OM ‘extra aandacht zal besteden aan professionalisering en de collega’s die hiermee te maken hebben zal ondersteunen en begeleiden, zodat de te beveiligen personen meer centraal komen te staan’.

