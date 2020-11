OM: Amsterdamse twintigers achter reeks aanslagen in Rotterdam

Onderzoek bij een woning in de Jagthuisstraat in Rotterdam-West. In de nacht van zondag op maandag ging daar een explosief af. Beeld ANP

In mei werd Rotterdam opgeschrikt door een reeks beschietingen van panden. In een week tijd werden daar een winkel, een eethuis en drie woningen beschoten. Bij een woning aan de Jagthuisstraat die al eerder beschoten was, ging op 18 mei een explosief af. Na de klap, die een enorme ravage aanrichtte, moesten omwonenden halsoverkop hun huis uit.

Vier dagen na deze aanslag hield de politie de 22-jarige Oussama M. uit Oost aan. Tijdens een tussentijdse zitting woensdag vertelde hij onder druk te zijn gezet om het explosief te plaatsen.

“Ze zeiden tegen mij dat het een vuurwerkbom was,” vertelde hij de rechter. “Ik heb het explosief niet in elkaar gezet. Het waren twee draadjes die je tegen een batterij moet houden.”

Voetbalcarrière op het spel

Van wie hij de opdracht had aangenomen wilde Oussama niet zeggen. “Ik wil geen last meer hebben van die jongens, ze vallen mijn broer nu niet lastig en ze bellen niet meer aan bij mijn ouders.”

Oussama was naar Rotterdam gereden met de 20-jarige Nora O., die geldt als voetbaltalent van de club Zeeburgia. Nora verklaarde dat ze op de bewuste avond een date had met de jongen. Ze was er niet van op de hoogte dat hij later een bom zou laten afgaan. Door Corona waren alle cafés dicht. “Ik dacht we zitten alleen gezellig in de auto om elkaar beter te leren kennen,” vertelde ze via een videoverbinding aan de rechter. “Kijk waar het me heeft gebracht. Ik zit nu alleen in de gevangenis. Mijn voetbalcarrière staat op het spel.”

Nora O. wordt daarnaast verdacht van betrokkenheid bij de moord op Omar ‘Centjes' Essalih op 3 mei van dit jaar. Haar DNA is aangetroffen op kleding van de man die er van verdacht wordt de schutter te zijn. Daarnaast is ze in een auto gezien in de omgeving van de moord. Die zaak gaat eind deze maand verder.

Aanslagen

Het andere duo dat donderdag terecht stond, bestaat uit de 22-jarige Derinio M. en de 23-jarige Jovello W. Beide mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van drie woningen en een winkelpand.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke liet in mei aan de lokale Rotterdamse televisiezender RTV Rijnmond weten dat er een verband was tussen de doelwitten van de aanslagen. “Onder meer familiair. Een aantal slachtoffers is van Surinaamse afkomst.”

Over het motief achter de aanslagen bestaan verschillende theorieën. Zo wordt er in een aantal dossiers melding gemaakt van een conflict over een partij van 4200 kilo cocaïne die in april in de haven van Antwerpen in beslag genomen is. Daarbij werden 8 jonge Amsterdammers aangehouden, veelal uit Zuidoost.

Daarnaast wordt er melding gemaakt dat een conflict over een verdwenen of geripte partij van enkele tientallen kilo’s cocaïne de oorzaak is geweest van de aanslagen.