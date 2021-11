OM: ‘Ambtenaar liet zich omkopen met Audi A4, airconditioners en badkamermeubel’

Een airco Beeld Getty

Airconditioners, een badkamermeubel en een Audi A4 zou ambtenaar Stefan W. tussen 2014 en 2016 gekregen hebben van een bevriende aannemer. W. zou zichzelf op die manier hebben verrijkt met ruim 60.000 euro en gaf in ruil de aannemer ‘een streepje voor’ op de concurrentie. Dat is tenminste hoe justitie de giften aan de inmiddels ontslagen 51-jarige Amsterdammer verklaart.

In 2015 startte een politieonderzoek na een tip over corrupte ambtenaren binnen de gemeente Amsterdam. Nog drie ambtenaren worden verdacht van omkoping met onder meer auto’s en auto-onderdelen, een iPad, zonnepanelen en concertkaartjes. Maandag eiste justitie tegen W. al een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 15.000 euro. Een ontnemingsvordering volgt later.

‘Vriendschappelijke relatie’

Maar van omkoping was geen sprake, zegt W., die destijds als teamleider projectbureau en projectmanager stadsdeel Centrum betrokken was bij verschillende bouwprojecten in de stad. Zo was er volgens hem geen zakelijke relatie tussen hem en de aannemer, slechts een vriendschappelijke, en zou het niet gaan om giften, maar belastingvoordeeltjes.

Zo waren er de airconditioners voor W.’s privéwoning. Verdachte zegt dat hij die via de aannemer kocht, zodat hij geen btw hoefde te betalen. Een ‘vriendendienst’, misschien niet heel ‘chic’, maar niet iets waarvan hij destijds dacht dat het echt fout was. Hij betaalde die airco’s tenslotte gewoon, zegt hij. Aan de aannemer, contant en min de btw-belasting. Een tegenprestatie om de aannemers zakelijke positie te versterken kon hij niet eens leveren, zegt hij, want ze werkten in 2014 al niet meer op dezelfde plekken.

Voor het badkamermeubel klinkt eenzelfde soort verhaal, de Audi betaalde hij cash en bij een geplande verbouwing werd wel gesproken over het trucje met de btw-korting, zegt W., maar dat bedrag betaalde hij de bevriende aannemer uiteindelijk in zijn geheel, wederom contant.

Ongeloofwaardig

Dat laatste was volgens de officier echter alleen omdat op dat moment al duidelijk was dat een onderzoek naar hem liep. Het btw-verhaal noemt justitie sowieso ‘ongeloofwaardig’. Het zou wel degelijk gaan om een gift. Bewijs van de contante betalingen ontbreekt of kan achteraf gefabriceerd zijn en de twee zouden wel zakelijk met elkaar te maken hebben gehad. Daarnaast kon W. de aannemer adviseren of informeren over projecten, wat de aannemer zakelijk voordeel kon opleveren.

Het openbaar bestuur moet zuiver handelen, aldus de officier, en ‘een noodzakelijke voorwaarde daarvoor is dat ambtenaren objectief en onafhankelijk zijn’. De Amsterdammer zou door het aannemen van giften voor eigen financieel gewin dan ook bijdragen aan een corrupte cultuur binnen de gemeente.

“Corruptie staat hoog op de politieke agenda, maar kan ook een spoor van ellende veroorzaken als het onterecht is. Zoals in dit geval.” De beschuldigingen zijn volgens W.’s advocaat gebaseerd op aannames en van tegenprestaties is geen bewijs. Een vriendendienst als btw-korting geven is niet zoals het hoort, zegt hij, maar ook geen corruptie. “Mensen blijven boefjes. Sommigen zijn boeven, maar dit valt onder boefjes.”

De uitspraken van alle vier corruptiezaken zijn tegelijk gepland op 10 januari.