OM: agenten zijn wel degelijk beschoten tijdens wilde achtervolging in Broek in Waterland

De vluchtpoging van de verdachten eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Beeld ANP

“Dat er geen kogelinslagen in de politievoertuigen zijn aangetroffen, hoeft niet te bevreemden,” zei een van de aanklagers maandagmorgen op de tweede inleidende zitting in de zaak van de zes eerste verdachten, van wie de meesten in een weiland in Broek in Waterland zijn aangehouden. “De ongeoefende schutters hebben al rijdend uit een van de vluchtauto’s geschoten.”

De andere officier van justitie benadrukte dat enkele verdachten hebben bekend te hebben geschoten (met automatische wapens).

De recherche werkt nog aan een overzicht van alle plekken waarop tijdens de achtervolging en in Broek in Waterland is geschoten.

Rustig Broek in Waterland

Advocaat Arne Kloosterman van Fransman Sidy S. (38 jaar) stelt dat justitie het geweld door de verdachten tegen de agenten zwaar overdrijft. “Rustig Broek in Waterland werd wilde westen, schreven de media, en op de vorige zitting zette ook het Openbaar Ministerie hoog in,” zei Kloosterman. “Maar liefst 30 agenten zouden aangifte hebben gedaan en er zou op maar liefst 13 momenten met automatische wapens op ze zijn geschoten of daarmee zijn gedreigd. Uit het inmiddels aangevulde dossier blijkt dat niet.”

De agenten hebben volgens de advocaat vooral veronderstéld te zijn beschoten, ook door het portofoonverkeer over het gericht schieten door de verdachten. “Alle kogelinslagen in Broek in Waterland zijn door munitie van de politie. Er was één kogelinslag in een politieauto, maar dat was oud,” zei Kloosterman. “De perceptie van de agenten dat op hen is geschoten, is zeker te begrijpen, maar dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk is gebeurd. Dat wordt door geen enkel objectief bewijsmiddel ondersteund. (..) Mijn cliënt en zijn medeverdachten worden juist flink beschoten terwijl zij zelf niet schoten.”

‘Gekwalificeerde doodslag’

De raadsman vroeg de rechtbank zijn cliënt niet meer in voorarrest te houden voor poging tot ‘gekwalificeerde doodslag’: doodslag om te kunnen ontkomen. De rechtbank zal later beslissen.

Advocaten Tony Boersma van Abdi Karim el G. (43 jaar), Yassine Bouchikhi van Noudrine H. (43 jaar), Stefanie Langeweg van Manual T. (42 jaar) en Sam Lodder van Valon M. (21 jaar) sloten zich bij Kloostermans standpunt aan. Boersma, tegen de rechter: “U kunt er niet zonder meer van uit gaan dat gericht is geschoten.”

Behalve de twee verdachten die recent zijn aangehouden in België en Frankrijk (een Belgische van 20 jaar en een Fransman van 44), blijkt nog een negende verdachte gearresteerd in Kosovo. Hij wordt voor een andere zaak aan België uitgeleverd, maar de aanklagers willen hem ook vervolgen in deze zaak. Naar verwachting zullen komend najaar zo 9 verdachten terechtstaan. In het weiland in Broek in Waterland schoot de politie een tiende verdachte dood: Parijsenaar Osiris Diawara, ‘de grote Arabier’, 46 jaar.