OM: ‘Agenten die Duitse influencer neerschoten in Slotervaart handelden uit noodweer’

Dat laat het OM maandagmiddag weten, na maandenlang onderzoek. De Duitser Samuel Seewald (23), die als fitnessmodel enige bekendheid genoot op sociale media, kwam op 13 augustus 2020 om het leven nadat hij bij een poging tot aanhouding werd neergeschoten.

Kort daarvoor was hij in verwarde toestand aangetroffen in de Honselersdijkstraat in Slotervaart. Hij had een mes in zijn hand en vormde volgens de politie een bedreiging voor zichzelf en zijn omgeving. Toen agenten hem na enige tijd probeerden aan te houden, ontstond er een worsteling. Daarop werd Seewald met vier schoten uitgeschakeld, waarna hij overleed aan zijn verwondingen.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten die op de bewuste middag moesten schieten, in overeenstemming gehandeld met de Politiewet. Daarin staat dat het vuurwapen gebruikt mag worden als hun eigen veiligheid of die van anderen in gevaar komt.

“Er was een zodanig gevaarlijke situatie ontstaan dat er direct gericht moest worden geschoten om het gevaarlijke gedrag van de man te laten stoppen,” concludeert het OM. “Gezien de zeer dreigende situatie en het zeer korte tijdsbestek was er geen tijd meer om eerst een waarschuwingsschot af te vuren.”

Volgens het OM had de man op 10 augustus, toen hij met vrienden arriveerde in Amsterdam, vier joints en spacecake gebruikt, waarna hij het contact met hen verloor. Pas drie dagen later werd hij aangetroffen in Slotervaart.

De politie was op de bewuste middag al geruime tijd, in diverse talen, aan het inpraten op Seewald. Volgens het OM reageerde de ‘zeer fitte man’ nergens meer op, omdat hij mogelijk in een drugspsychose verkeerde. Een poging om hem met pepperspray onder controle te krijgen, was toen al mislukt. Ook een aanhouding met hulp van een politiehond ging niet volgens plan.

‘Onnodig politiegeweld’

De ouders van Seewald, bijgestaan door advocaat Richard Korver, vinden dat hun zoon door onnodig politiegeweld om het leven is gekomen. Zijn moeder sprak van een ‘executie’. Vorige week diende Korver namens hen een klacht in tegen politiechef Frank Paauw. Die zei in een interview met Het Parool dat Seewald kort voor de dodelijke schoten een agent had gestoken in zijn steekwerend vest. Volgens Korver is daar geen bewijs voor.

Het OM bevestigt echter de lezing van Paauw, dat de Duitse man ‘met het mes zwaaiende en stekende bewegingen maakte in de richting van de bovenlichamen en hals van drie agenten. Een van de agenten werd met het mes op zijn vest geraakt.’

In een reactie zegt politiechef Paauw dat zijn organisatie wil leren van de gebeurtenissen. “We beseffen ons dat deze zaak veel los maakt. Met de uitkomst van het Rijksrecherche onderzoek vinden wij het belangrijk om te leren van dit soort situaties en te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen”, zegt Paauw. “Zo zijn we in gesprek met de zorgpartners om te kijken waar we procedures kunnen aanscherpen en hoe we beter kunnen samenwerken in het geval van acute situaties met personen met verward gedrag.” De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met Paauw.

Met de beslissing van het Openbaar Ministerie om de betrokken agenten niet te vervolgen, is het laatste woord in deze zaak nog niet gezegd. De nabestaanden kunnen het gerechtshof verzoeken om het OM te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Dit wordt een artikel 12 procedure genoemd.