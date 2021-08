OM: ‘Advocaten dienen soms meer belang bende dan belang verdachte’

Advocaat Yehudi Moszkowicz. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Rasker zei dat woensdag in de Amsterdamse rechtbank in een zaak waarbij twee Engelsmannen worden verdacht van het vervoer van 59,08 kilo cocaïne in een verborgen ruimte in een busje. De mannen van 34 en 42 jaar werden op 4 mei aangehouden, nadat een in voertuigcriminaliteit gespecialiseerd politieteam hun Renault Trafic aanhield bij een afslag van de A4.

Het kenteken van het busje stond geregistreerd in het ANPR-systeem (automatic numberplate recognition) dat nummerplaten herkent van als verdacht aangemerkte voertuigen. In dat systeem zijn ook kentekens ingevoerd van voertuigen waarin volgens specialisten mogelijk een verborgen ruimte is ingebouwd om drugs, wapens of grote geldbedragen in te vervoeren. De ene verdachte zat eerder een celstraf van zes jaar uit voor een veroordeling in een drugszaak, de ander was vrij in aanloop naar de behandeling van een drugszaak.

De bestuurder en de bijrijder van het busje hebben als verdachten heel verschillende belangen, zeker nu de bijrijder zegt onwetend een lift te hebben gekregen. Ze wisselden hun toegewezen piketadvocaten echter wel in voor één en dezelfde raadsman, stelt Rasker.

Hij was tot maart van dit jaar, drie jaar lang als programmadirecteur ondermijning namens meerdere departementen en organisaties verantwoordelijk voor acties tegen criminelen die zich invreten in de bovenwereld. “Dit soort drugszaken is schering en inslag. Drugs worden ingevoerd vanuit Zuid-Amerika en via de havens van Rotterdam en Antwerpen doorgevoerd verder Europa in. De waardestijging bedraagt gaandeweg miljoenen en die lucratieve handel moet stoppen,” vindt hij. “Dat de verdachten in deze zaak eerst een eigen advocaat hadden, maar ineens uit het niets overstapten naar één en dezelfde andere advocaat, lijkt op de handelwijze die is beschreven in het boek Narconomics, How to run a drug cartel.”

Furieus

“We hebben te maken met criminele organisaties die héél erg lijken op organisaties die wel legaal zijn. Net zoals legale organisaties hebben ook criminele organisaties een juridische afdeling,” aldus Rasker. “De advocaat zal er op toezien dat de verdachten niet te veel zeggen over elkaar, over hun directe contacten of hun opdrachtgever. Daarmee zeg ik in deze zaak niets onoorbaars: ik zeg wat in vergelijkbare zaken gebruikelijk is.”

Yehudi Moszkowicz, de huidige advocaat van beide verdachten, reageert vanaf zijn vakantieadres furieus. Hij had al ‘woest’ geprotesteerd toen de zitting van 4 augustus was verschoven naar 11 augustus. Hij probeerde tevergeefs de rechtbank te wraken en schreef zelfs de president van de rechtbank aan, omdat hij vindt dat de twee buitenlandse verdachten snel moeten worden berecht in zijn bijzijn.

De uitspraken van de aanklager ziet hij in de context van ‘glasharde leugens’ van het Openbaar Ministerie (OM) in dit dossier. Moszkowicz spreekt van een klucht. Uit door hem opgevraagde stukken blijkt dat de bus al in de ANPR stond vanwege indicatoren die op een verborgen ruimte wijzen.

“Deze bus is zogenaamd van de weg gehaald vanwege raar gedrag op de weg. Een agente zegt van de buitenkant indicatoren te hebben gezien voor een verborgen ruimte, waarvan uiteraard een kenmerk is dat je er van buitenaf juist níks van ziet,” zegt Moszkowicz. “Die verborgen ruimte vermoedden ze dus allang, blijkt nu, en die vonden ze uiteindelijk pas nadat agenten uit vijf auto’s met een koevoet tekeer waren gegaan.”

Vraagtekens

Op grond van welke criteria het kenteken in het ANPR-systeem stond, wil het OM niet zeggen. Volgens aanklager Rasker om criminelen niet onnodig wijzer te maken, volgens advocaat Moszkowicz omdat de politie en justitie hun bevoegdheden ver te buiten zijn gegaan. “Die hele aanhouding was zo onrechtmatig als maar kan. Alle privacyregels zijn bovendien geschonden door de manier waarop die ANPR is ingezet,” zegt Moszkowicz. “Het is nogal van belang dit helemaal uit te zoeken, waarna ik vraagtekens zal zetten bij de ontvankelijkheid van dit OM, omdat mijn cliënten ten onrechte van hun vrijheid zijn beroofd. Het OM wil natuurlijk zo snel mogelijk van de zaak af buiten mij om.”

De agent moet van de rechtbank alsnog in een proces verbaal uitleggen hoe ze de aanwijzingen voor een verborgen ruimte van de buitenkant van de bus zag.

Moszkowicz overweegt een klacht tegen officier van justitie Rasker in te dienen vanwege ‘de insinuaties’ aan zijn adres. “De verdachten gaan er zelf over welke advocaat ze nemen. De vrije keuze van een advocaat is een mensenrecht. Die uitspraken over mij gaan hem duur komen te staan. Kwalijk dat hij van alles durft te verkondigen op een zitting waar ik me niet kan verdedigen. Hij neemt het risico dat hij niet alleen uit zijn nek kletst, maar me ook nog eens ten onrechte beschadigt.”

Moszkowicz sommeert het OM de uitspraken van de aanklager te rectificeren.