OM: ‘Advocaat Rico de Chileen gaf stukken aan advocaten getuigen’

Rechtbanktekening van Richard R. (links), beter bekend als Rico de Chileen, met zijn advocaat Van Kleef (staand). Beeld ANP

“De waarde van de inhoud van de getuigenverklaringen is door deze handelswijze wat ons betreft teruggebracht naar nul,” zei een van de officieren van justitie dinsdagmorgen in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. “Die verklaringen zijn wat het Openbaar Ministerie betreft nu onbetrouwbaar en onbruikbaar.”

Richard R. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie met moorden, drugshandel en witwassen als oogmerk. Zijn uitgestelde zaak zal in maart 2021 inhoudelijk worden behandeld.

‘Oorlogsverklaring’

Zijn advocaat, Leon van Kleef, is furieus om de beschuldiging die volgens hem past bij ‘de oorlogsverklaring’ van het Openbaar Ministerie tegen advocaten die ze van stelselmatig lekken naar de onderwereld beschuldigt, en de ‘karaktermoord gericht op bepaalde advocaten en een bepaald kantoor in het bijzonder’. Van Kleef: “Wat ik heb gedaan, staat mij volledig vrij.”

De getuigen waarom het gaat, zijn de Amsterdamse broers Issam en Youssef B., die justitie ervan verdenkt dat ze rollen speelden in R.’s organisatie.

Advocaat Van Kleef had hen opgeroepen als getuigen à decharge (in het voordeel van R.), maar zij hadden eerder aangekondigd dat ze zich op hun verschoningsrecht zouden beroepen en zouden zwijgen.

Kort voordat de zaak tegen R. in juni inhoudelijk zou worden behandeld, hetgeen overigens niet doorging, legden de broers plotseling toch verklaringen af.

Ze bleken te weten wat in stukken staat over ‘een wod-traject’ (werken onder dekmantel) waarin ze door undercoveragenten waren benaderd. Die stukken had justitie bewust nog niet aan hen verstrekt.

‘Aanklager, rechter en beul’

‘Na enig doorvragen’ door de onderzoeksrechter erkende Youssef volgens de aanklagers dat hij de stukken van broer Issam ter inzage had gekregen. Vervolgens bleek na aandringen dat Issam de stukken via zijn advocaat van Van Kleef had ontvangen.

Raadsman Van Kleef vindt dat het Openbaar Ministerie zich maar bij de deken van de Orde van Advocaten moet beklagen als men vindt dat er wat mis is met zijn handelwijze, en hem niet in het openbaar moet beschuldigen waardoor zijn reputatie grote schade oploopt.

“Maar nee, het Openbaar Ministerie wenst zich te gedragen als aanklager, rechter en beul,” zei Van Kleef, doelend op de mediastrategie die hij ziet in het op een openbare zitting uiten van beschuldigingen aan het adres van advocaten, in deze zaak en vorige week in de zaak Marengo tegen Ridouan Taghi en diens 16 medeverdachten.

Twee jaar durend infiltratietraject

“Met de antwoorden op de vragen die ik aan de broers wilde stellen, zouden ze zichzelf nooit kunnen belasten,” zegt Van Kleef.

Hij wilde de broers vragen of het klopte dat de rechercheurs die hen ‘in een twee jaar durend infiltratietraject hadden benaderd’ bepaalde verzoeken hadden gedaan waarmee ze de broers wilden aanzetten tot het plegen van misdrijven. Ze zouden niet op die verzoeken zijn ingegaan, dus hen trof volgens de raadsman geen blaam.

“De rechercheurs hebben de broers dingen gevraagd, aangeboden en beloofd. Ik wil onderzoeken of onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie pogingen zijn gedaan de broers tot misdrijven aan te zetten, zoals valse paspoorten uitdelen, een inbraak plegen,” zei Van Kleef. “In R.’s zaak kan het van belang zijn te weten of de rechercheurs tot aan het gaatje zijn gegaan van wat wettelijk mag, of verder. Dat kan een verweer opleveren in zijn zaak. Punt.”

De volgende inleidende zitting in R.’s zaak is in oktober.