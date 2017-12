OM: 'Aanrijding Stationsplein definitief geen opzet'

Hoofdofficier van justitie Theo Hofstee legt in een gesprek met AT5 uit hoe het OM tot dit besluit is gekomen.



Er is volgens Hofstee sprake van een noodlottig ongeval. De bestuurder van de auto was onwel geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. "Dan heb je eigenlijk geen bewustzijn," zegt Hofstee. De man reed bij de veelbesproken aanrijding zeven mensen aan.



Medisch onderzoek

Een aanvullend medisch onderzoek heeft aangetoond dat het gedrag van de bestuurder inderdaad past bij een te lage bloedsuikerspiegel. Daarnaast heeft het OM ook een deskundigenrapport geraadpleegd en ook hier komt naar voren dat er geen sprake is van opzet.



Wel kan de man nog worden vervolgd voor een overtreding. Het is aan het OM om te beslissten of deze zaak voor de rechter komt. "We moeten dit nog beoordelen maar willen hier niet te lang mee wachten," zegt Hofstee.



