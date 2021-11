OM: 7 jaar cel voor voetbalmakelaar en zijn vrouw, voor seksueel uitbuiten kwetsbare vrouwen

Beeld Getty Images

Boven op de celstraffen wil justitie een beroepsverbod van vijf jaar voor Van R., die eigenaar is van een in de regio Amsterdam actieve voetbalschool, en voor zijn vrouw, die een rol als bestuurder heeft. De twee zouden 36.312,54 euro aan de Staat moeten betalen van de opbrengsten die ze de vrouwen ‘volgens een conservatieve schatting’ hebben afgepakt. De slachtoffers moeten forse schadevergoedingen krijgen.

Talenten

Het stel bracht de vrouwen onder in een huis in Nieuw-Vennep, waar ook talenten uit Van R.’s voetbalschool waren gehuisvest. Die voetballers werden ingezet om de vrouwen naar escortafspraken te brengen, lingerie voor ze te kopen en seks met ze te hebben terwijl in elk geval Van R. ze aanwijzingen gaf en alles werd gefilmd.

Aangezien twee jongens daarbij nog 17 jaar waren, beschouwt officier van justitie Lies Visser de filmpjes als kinderporno. Twee voetbaltalenten, nu 21 en 22 jaar, staan donderdag terecht voor het medeplegen van de seksuele uitbuiting.

In de visie van aanklager Visser wierf het stel, geholpen door voetballers, bewust verstandelijk beperkte jonge vrouwen met privéproblemen, om die eenvoudig te kunnen inpalmen. Door er misbruik van te maken dat zowel zijn voetbalpupillen als de vrouwen Gwendell van R. als vaderfiguur zagen, wist het echtpaar de vrouwen volgens justitie voor tienduizenden euro’s uit te buiten. Ze moesten de huur van de woning betalen en een belangrijk deel van hun inkomsten afgeven, vaak rond de 200 euro per dag. Het geld moesten ze in de keukenla leggen.

Big Brotherhuis

Het huis hing vol webcams, waarmee het stel de voetballers en prostituees op afstand via hun smartphones nauwgezet in de gaten hield. Officier Visser sprak in haar requisitoir van ‘een soort Big Brotherhuis’.

De recherche kreeg gedurende het onderzoek vanaf 2018 veel meer jonge vrouwen in het vizier die leken te zijn uitgebuit, maar ‘slechts’ drie slachtoffers haalden de aanklacht, ook doordat niet alle slachtoffers aangifte wilden doen.

De ‘meisjes’, zoals ze maandag op de zitting op Schiphol werden genoemd, geloofden dat Gwendell van R. en Chan C. ze aan ‘een toekomst zonder schulden’ zouden helpen. Als ex-prostituee leerde C. ze de kneepjes van het vak.

Het stel zorgde voor foto’s en advertenties en maakte de afspraken met de klanten. Ze herhaalden tegenover de rechtbank dat ze de vrouwen echt hadden willen begeleiden, en waren in tranen toen twee van hen in emotionele slachtofferverklaringen vertelden hoe zeer ze zich misbruikt voelen.

‘Ik haatte mezelf door jou’

Pas achteraf beseften de vrouwen dat ze waren uitgebuit, vertelden ze. Een van de twee richtte zich tegen Gwendell van R.: “Door jou heb ik alle respect voor mezelf en anderen verloren. Het ging je alleen om geld, ik walg ervan. Ik haatte mezelf door jou. Ik had al mijn vertrouwen in jou gestopt, en jij hebt me zo hard laten vallen, me gemanipuleerd. Zelfs heb je mij op een website gezet, zodat mensen mij konden bestellen.”

De ander voelt zich ‘vernederd’ door de man die haar ‘zijn kleine zusje noemde’. “Terwijl je vanaf dag één wist wat je met mij van plan was. Jouw handen om mijn keel, blauwe plekken alleen daar waar ze niet zichtbaar waren. Je hebt me gehersenspoeld en volledig gecontroleerd doordat ik altijd mijn locatie moest geven. Je schold me uit als ik niet genoeg klanten had gehad.”

Beide vrouwen hebben zware psychische problemen overgehouden aan hun tijd – van enkele maanden tot meer dan een jaar – in het huis.

Gwendell van R. zei dat hun persoonlijke verhalen ‘heel hard binnenkwamen’. “Het doet zeer, omdat ik het niet zo heb ervaren. Ik heb niet de intentie gehad mensen zo kapot te maken, maar kan niet zeggen dat het niet klopt: hun gevoel is hun gevoel. Verschrikkelijk om te horen.”

Chan C.: “Ik voel hun emotie. Is dit het waard geweest? Ik kan heel boos worden op mezelf. Dit is hartverscheurend. Hierbij echt mijn excuses. Ik krijg kippenvel en buikpijn.”

Seks met 47 klanten gefilmd

In het huis zijn zeker 47 verschillende klanten gefilmd terwijl ze seks hadden met de vrouwen. Aanklager Visser hamerde erop dat ‘misbruik is gemaakt van de zeer kwetsbare positie meisjes’ waarvan Van R. zich heel bewust meteen bij het eerste contact vergewiste. “Alle drie de slachtoffers waren zeer jong, hadden schulden en problemen met hun ouders. Ze hadden niet het hoogste schoolniveau en waren goedgelovig.”

Dat liep uit op ‘moderne slavernij en een enorme inbreuk op de menselijke waardigheid van de slachtoffers’. Gwendell van R. sprak over de vrouwen in berichten als ‘kankerhoeren’ en ‘supersnollen’. Een nieuw meisje werd aangeduid als ‘een nieuwe kip’ die ‘een beetje matig was’. Chan moest maar ‘werken aan haar zelfvertrouwen’.

De advocaten houden woensdag hun pleidooien, de rechtbank doet op 24 december uitspraak. Officier Visser vroeg de rechtbank de beide verdachten dan weer gevangen te zetten.