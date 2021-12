OM: 6 jaar cel voor 59 kilo coke in verborgen ruimte. Advocaat: zaak van tafel om missers

‘Een verborgen ruimte kun je bij wijze van spreken ook hebben om je zeldzame verzameling modeltreintjes te vervoeren,’ aldus advocaat Yehudi Moszkowicz. Beeld Sem van der Wal/ANP

Moszkowicz vraagt de Amsterdamse rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de politie de bestelbus volgens hem onrechtmatig van de weg dirigeerde en controleerde. Agenten zeggen van de buitenkant te hebben gezien dat daar een verborgen ruimte was ingebouwd, maar dat gelooft de advocaat niet. Doordat de in beslag genomen bus inmiddels is vernietigd, is het relaas van de agenten niet meer te verifiëren.

Chris B. (34) en David J. (43) reden op 4 mei rond half zeven in de avond langs een ANPR-camera die kentekens herkent (automatic numberplate recognition). De Renault Trafic stond in de politiesystemen geregistreerd als voertuig waarin volgens specialisten mogelijk een verborgen ruimte was ingebouwd om drugs, wapens of grote geldbedragen in te vervoeren.

Agenten in burger van een in voertuigcriminaliteit gespecialiseerd politieteam zetten de bus aan de kant. Ze vroegen de inzittenden naar hun papieren, maar controleerden ook de staat van de bus. Ze zeiden van buitenaf ‘indicatoren’ te hebben gezien dat er een verborgen ruimte was ingebouwd: hurkend zagen ze een deel van een bak die niet aan de achterkant hoorde te zitten. Uiteindelijk sloopten ze de laadvloer van de bus en vonden ze in de geheime ruimte ‘blokken’ met 59.08 kilo cocaïne. Die leken op blokken op foto’s in een smartphone die in de bus lag. Op andere foto’s stonden pakken geld.

‘Zaak stinkt’

De bus kwam uit België, waar de verdachten in Antwerpen een bankpas zeggen te hebben opgehaald bij een tante van Chris B. David J. zat in het Verenigd Koninkrijk eerder een celstraf van zes jaar uit voor een veroordeling in een drugszaak, Chris B. was daar vrijgelaten in de aanloop naar de behandeling van een onduidelijke strafzaak.

Advocaat Yehudi Moszkowicz had twee agenten opgeroepen om donderdagmiddag te komen getuigen in de zaak. Hij wilde weten waarom de bus in de ANPR-bestanden was opgenomen en hoe de agenten die ‘indicatoren’ voor een verborgen ruimte hadden gezien.

Hun antwoorden stelden hem bepaald niet tevreden. “Deze hele zaak stinkt en de agenten gooien alleen maar zand in de motor omdat iemand aan het liegen is,” zegt Moszkowicz. “Het kenteken van de bus had op grond van de privacywetten nooit in dat ANPR-systeem mogen staan. Een officier van justitie heeft daar toch toestemming voor gegeven, maar dan blijft de vraag op grond van welk misdrijf. Een verborgen ruimte kun je bij wijze van spreken ook hebben om je zeldzame verzameling modeltreintjes te vervoeren.”

Nu de bus niet meer is te controleren, is in Moszkowicz’ ogen ‘cruciaal bewijsmateriaal vernietigd’.

Als de rechtbank de zaak wel inhoudelijk beoordeelt, wil Moszkowicz vrijspraak van zowel de invoer als het bezit van de drugs. “Voor de aanname dat de drugs Nederland zijn ingevoerd is geen enkele grondslag en dat mijn cliënten van de verborgen ruimte wisten, laat staan van de drugs daarin, blijkt uit niets. Die telefoon met foto’s kan al in de bus hebben gelegen.” De rechtbank doet over twee weken uitspraak.