OM: 4 jaar cel voor Amsterdamse Erwin D. (25) voor plaatsen explosieven

Bij de woning aan De Boezem stopte D. een explosief door de brievenbus. Beeld ANP

In de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 augustus 2021 ging een explosief af bij een woning aan De Boezem in Alblasserdam. Er brak brand uit en de schade was groot. Korte tijd later werd bij een woning op de Merelstraat een explosief gevonden. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) maakte dat onschadelijk.

D. vertelde de rechtbank dat hij een schuld had in te lossen ‘bij bepaalde personen’ die hij bestolen had. Wat hij gestolen had en van wie, wilde hij niet zeggen. Omdat het om grote bedragen ging moest hij opdrachten uitvoeren.

D. liet zich door een snorder van Amsterdam naar Alblasserdam rijden. “Op dat moment heb ik niet tegengestribbeld, want wie verzekerde mij dat ik überhaupt nog zou thuiskomen?” Eerst liet D. een explosief achter in de Merelstraat. Bij de woning aan De Boezem stopte hij een explosief door de brievenbus en rolde hij een kabel uit die hij aan een batterij verbond, waarna een enorme knal volgde. D. behoort tot de zogenoemde Top600 van relatief jonge Amsterdamse criminelen. “Ik ben slechts een werktuig geweest,” zei D. tot besluit.

Onderschepte cocaïne

De zaak maakt deel uit van een reeks geweldsincidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Die reeks van ontploffingen, het bezorgen van dreigbrieven en een woningbeschieting heeft volgens justitie vermoedelijk te maken met een onderschepte partij cocaïne in de haven van Antwerpen, eind juli 2021. De reeks begon met een ontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp, wat een vergissing bleek.

Eerder op donderdagmiddag eiste het OM een celstraf van 2,5 jaar tegen een 28-jarige Rotterdammer voor brandstichting aan de Edisonweg in Alblasserdam. De genoemde snorder staat later deze maand terecht. Overige verdachten wachten hun proces in vrijheid af. De rechtbank doet op 24 februari uitspraak.