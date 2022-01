OM: 3 jaar cel voor bezit revolver, straatroof, pistool in drillrapclip en oplichting

Screenshot van de beruchte YouTube video bij het nummer ‘Slide’. Beeld Youtube

Denzel M. is de tweelingbroer en ‘manager’ van Diego M., die onder de artiestennaam Biggskaki de frontman is van drillrapformatie #LS, ofwel de Lelyland Spartans, uit Amsterdam-Nieuw-West. Die is onlangs veroordeeld voor opruiing in een videoclip.

Corpulente figuur

Is Denzel M. de corpulente, geblurde figuur die in de clip bij de in juli 2021 op YouTube gepubliceerde track Slide van #LS een Glock-pistool doorlaadt door de slede naar achter te trekken, waarna er kogels uit vallen?

Het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd, aan de hand van zijn postuur, een still van de video waarin agenten zijn gezicht toch herkennen, de op zijn arm getatoeëerde sterren en het gegeven dat hij, gehuld in #LS-truien, vaker in vergelijkbare clips te zien is.

Video’s waarin de rivalen van met name KSB (Kikkenstein Bende) uit Amsterdam-Zuidoost en 73DePijp, vanzelfsprekend uit De Pijp, worden beledigd en uitgedaagd (‘Kom naar mijn block en ik fuck je op’, ‘Ik trek mijn weapon en het is voorbij’).

Revolver in barbecue

Zoals justitie er ook van overtuigd is dat het zijn revolver was, die in een barbecue op het balkon werd gevonden nadat een arrestatieteam M. op 20 juli in alle vroegte had gearresteerd in het huis van zijn moeder.

Hoewel hem dat vanwege eerdere incidenten is verboden, sliep hij daar op een kamer met zijn jongste broertje. De revolver lag vanaf zijn bed via het open raam binnen handbereik, gewikkeld in sokken, met onder meer zijn dna erop.

Dat wapenbezit staat bovenaan ‘een hele lijst feiten’ op zijn aanklacht, stelde een rechter woensdag vast.

In het voorjaar zou Denzel M. samen met anderen ook zeker vier slachtoffers hebben opgelicht door via Marktplaats spullen aan te bieden die hij na betaling nooit leverde, en door zich voor te doen als een medewerker van de Rabobank en een klant 1500 euro te laten overmaken met een smoes over fraude.

Jongen van 15

Bovendien zou M. in maart een jongen van 15 op Amsterdam Centraal Station van diens iPhone 8 en vest hebben beroofd. De politie herkende Denzel M. op bewakingsbeelden op CS, en ook als de man die de smartphone later verkocht aan opkoper Used Products aan de Prins Hendrikkade.

Enkele dagen nadien zou hij in de Haarlemmerstraat met een groepje een jongen hebben beroofd van zijn dure merkzonnebril en een schoudertasje van Louis Vuitton met inhoud.

Denzel M., die zei ‘iets in de zorg’ te willen gaan doen zodra hij met zijn vriendin ‘huisje, boompje, beestje’ heeft geregeld, heeft al een serieus strafblad, waar onder meer veroordelingen voor wapenbezit, fraude en straatroof op staan. Onderzoekers zien ‘een beneden-gemiddeld intelligentieniveau’, maar kregen te weinig medewerking om ‘antisociale persoonlijkheidstrekken en gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens’ goed te kunnen onderzoeken.

Denzel M. antwoordde maar mondjesmaat op vragen van de rechters. Zijn advocaat Gerald Roethof wil vrijspraak of anders een veel lagere straf dan de ‘wel heel erg forse eis, met een heel magere motivering’ van de officier van justitie. Desnoods vroeg hij de rechtbank vooral een voorwaardelijke straf op te leggen.

De rechtbank doet op 9 februari uitspraak.