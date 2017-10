OM: 25 jaar cel voor Seref C. na dubbele dodelijke steekpartij

Volgens justitie was een drugsroof de aanleiding voor de gewelddadige dood van Oyunlu en zijn vriendin Dikayak (52) in de Israel Queridostraat op 6 november 2013. Oyunlu (63), die in de buurt bekendstond als Don Corleone, stierf in zijn huis, terwijl Dikayak op straat met zeventien messteken werd gedood. Volgens justitie is Seref C. daarvoor verantwoordelijk. Hij ontkent ten stelligste.



Oyunlu en C. waren zakenpartners in de grootschalige heroinehandel. Oyunlu was in het Turkse criminele circuit een zeer bekende heroïne importeur, 'één van de allergrootste' volgens C.. C. heeft toegegeven dat hij samen met Oyunlu in drugs handelde, zoals eerder ook uit opsporingsonderzoeken was gebleken, én dat hij op de avond van de moord bij Oyunlu thuis was. Volgens C. gebeurde er die avond niets bijzonders en moet de moordenaar na hem zijn gearriveerd.



Vluchtroute

Het OM denkt echter dat C. met een tas vol stenen naar het huis ging, in een poging om Oyunlu op te lichten en drugs of geld afhandig te maken. Dat moet uit de hand gelopen zijn, denkt het OM, waarna de dodelijke steekpartij volgde. In het huis en op de tas werd dna van C. gevonden, net als op een mes dat op de vluchtroute van de dader lag. Daarop zat ook celmateriaal van Oyunlu, maar door hevige regenval kon niet worden vastgesteld of dat bloed was.



Op een horloge van C. werd bloed met daarin dna-materiaal van zowel Oyunlu als Dikayak aangetroffen, volgens het OM bewijs dat C. hen dodelijk verwondde. Officier van justitie Justin Louman meent dat C. Lange tijd achter de tralies moet: Zowel dader als slachtoffers waren betrokken bij grootschalige handel in heroïne en waren dus ook op de hoogte van de grote risico's die daarmee gepaard gaan. Risico van het vak is dan ook dat je geconfronteerd kunt worden met heftig en soms ook dodelijk geweld. Maar het ontnemen van iemands leven is een van de zwaarste strafbare feiten. In dit geval is sprake van dermate gruwelijke omstandigheden dat slechts een gevangenisstraf van zeer lange duur een passende reactie is."



Sporen

De advocaat van C., Marielle van Essen, stelt dat de sporen op het horloge discutabel zijn en dat het OM haar cliënt ten onrechte vervolgt. "Het OM verricht al jarenlang dusdanig eenzijdig onderzoek dat zij de mogelijke echte dader laat lopen." Van Essen zal morgen haar pleidooi houden.



Overigens werd C. eind 2016 vrijgesproken van een andere moord: de liquidatie van de Turkse garagehouder Mahmut Karaman in Valkenswaard in 2014. Hij werd wel veroordeeld voor het in brand steken van de vluchtauto. Het OM is in die zaak in hoger beroep.