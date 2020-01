OM: 20.000 euro voor doorslaggevende tip moord Augustine Nyantakyi

Het OM heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip over de moord op Nyantakyi. Beeld Facebook

Dinsdagavond kwam de zaak aan bod in het programma Opsporing Verzocht.

De Ghanees Nyantakyi (37) werkte als bordenwasser bij De Plantage. Hij werd in 2015 plots doodgeschoten op de Wolbrantskerkweg, bij de flat van zijn vriendin.

Getuigen zagen na het incident een donkerkleurige BMW 3-serie wegrijden, voorzien van een valse kentekenplaat. De politie gaat ervan uit dat bij de moord minimaal twee daders zijn betrokken, mogelijk drie.

Sinds zijn dood worstelt de omgeving van Nyantakyi met de vraag wat hier is gebeurd. Hoewel de moord alle kenmerken had van een professionele liquidatie, wijst niets erop dat Nyantakyi actief was in het criminele milieu. Volgens de politie is het aannemelijk dat de daders Nyantakyi hebben verward met een crimineel.