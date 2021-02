OM: 2,5 jaar cel voor mishandeling buschauffeur na weigeren mondkapje op lijn 21

Beeld Carly Wollaert

De chauffeur had de man aangesproken omdat hij geen mondkapje droeg. In reactie daarop schoot de man uit zijn slof en heeft hij de buschauffeur geprobeerd te wurgen. Ook heeft hij de man geslagen, geschopt en gebeten, totdat hij bewusteloos raakte. Bovendien liep hij over het hoofd en lichaam van de man, terwijl deze al buiten westen was.

Het incident leidde tot geschokte reacties bij het GVB, maar ook bij toenmalig verkeerswethouder Sharon Dijksma en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Schokkend beeld van het incident bleek bovendien gepubliceerd te zijn op internet.

Hersenschudding en gekneusde ribben

De buschauffeur heeft een hersenschudding, gekneusde ribben en beschadigingen aan zijn gezicht en gebit aan het voorval overgehouden. Het OM heeft een hogere straf geëist omdat het gaat om geweld tegen iemand die een publieke taak uitvoert, maar moest wel in overweging nemen dat de verdachte niet volledig toerekeningsvatbaar is.

De rechter doet op vrijdag 19 februari uitspraak.