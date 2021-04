Om 18.00 uur dicht? Amsterdamse horeca: ‘Onuitvoerbaar’

Beeld ANP

“Ik begrijp het, maar heb er geen begrip voor,” zegt horecabaas Barry van den Berg van café Del Mondo op de Nieuwmarkt. “Elke keer neemt de overheid met oogkleppen op maatregelen en worden alternatieven genegeerd. Voor ondernemers is geen begrip.”

Van den Berg, die begin maart uit protest zijn terras een paar uur opende, vindt het kabinetsplan ondoordacht. “Met deze openingstijden sluit je een hele groep klanten uit die overdag op z’n werk zit. De mensen die wel kunnen, laten zich in no-time vollopen. Die moeten we dan om zes uur wegvegen. Wij zijn de ouverture voor de overlast van mensen die vervolgens in de parken verder gaan.”

Toch zet hij de 28ste april zijn tafels en stoeltjes neer. “Ik zal niet achterblijven maar als ik merk dat ik onder een vergrootglas lig, ruim ik het weer op. De handhaving wordt weer bij de horeca neergelegd. Ik zit daar niet op te wachten. Het kost ontzettend veel werk. De overheid gooit het over de schutting en als het misgaat zijn wij verantwoordelijk. Straks moeten we misschien zelfs in de gaten gehouden of iemand een coronatest heeft gedaan.”

Onuitvoerbaar

“Dit is onuitvoerbaar,” zegt Eveline Doornhegge van Horeca Nederland Amsterdam. “Op het drukste moment van de dag moet je de klanten wegsturen. Dan gaat het verder op de parken en pleinen. De horeca kan immers na zessen gewoon doorgaan met take-away en anders halen mensen het wel uit de supermarkt.”

“De naleving van regels is al niet makkelijk,” aldus Doornhege. “Al helemaal niet als je dat op deze manier gaat doen. Ondernemers zien dit niet als een boodschap waar ze blij van worden. Maar om te zeggen: we doen het niet, gaat veel van hen te ver. Ze zijn ook loyaal aan hun gasten.”

Niet iedereen in de horeca is sceptisch. “Ik kan dit niet logisch beredeneren,” zegt vice-voorzitter Hans Schoones van politiebond ANPV. “Ik begrijp dat terrassen niet tot 12 uur ’s nachts geopend kunnen zijn, maar waar komt die 6 uur vandaan? Het is niet te beredeneren.”

Volgens Schoones zijn de terrasmaatregelen ‘onhandhaafbaar’. “Het zijn niet alleen die openingstijden. Er mogen maximaal vijftig mensen op een terras, allemaal op 1,5 meter, maximaal twee personen uit twee gezinnen aan een tafeltje. Als daar in mei nog eens een testplicht bijkomt, voor 7,50 euro extra en veertig uur van tevoren, dan weet ik helemaal niet hoe dat nog gehandhaafd moet worden. Het is zo onvoorspelbaar wat er besloten wordt dat ik denk: wie zit er te drinken op het ministerie?

Escalatie

Hij vreest dat escalaties al snel op het bordje van de politie terechtkomen. “Horecaondenemers zijn hier helemaal niet voor toegerust, BOA’s beperkt. Uiteindelijk zijn het mijn collega’s die hiervoor moeten opdraaien, nog afgezien van de problemen die na de sluiting in de openbare ruimte kunnen ontstaan.”

Daar vrezen ook toezichthouders voor. “De terrassen openen is oké,” aldus de Nederlandse BOA-bond, “maar tot 6 uur is onverstandig. Terrassen openen tot bijvoorbeeld half 9 draagt bij aan spreiding, voorkomt massale leegstroom en verplaatsing van overlast naar supermarkten.”

“Het is fijn dat dat de horeca weer iets mag,” erkent FNV-bestuurder Edwin Vlek, “maar we zijn wel teleurgesteld door de beperkingen waardoor de versoepelingen in minimale mate bijdragen aan herstel van de sector.”

Met alleen de terrassen is er volgens hem geen sprake van een echte opening. “Kijk bijvoorbeeld naar de hotels. Gasten moeten nog elders eten te halen. Dit terwijl ze als een soort van besloten groep in het hotel dit veel beter kunnen doen in de hotel-restaurants zelf.”

Burgemeester Femke Halsema is bij monde van een woordvoerder blij dat er stap voor stap versoepelingen worden doorgevoerd en de horeca perspectief wordt geboden. “We hopen wel dat, zodra het kan, de sluitingstijden van de terrassen verruimd worden.”

Halsema, die zowel in februari als begin deze maand haar zorgen uitte over het toenmalige besluit van het kabinet om de terrassen op slot te houden, roept Amsterdammers op zich aan de regels te houden. De gemeente blijft drukke plekken in de gaten houden en zal de nieuwe regels ook gewoon blijven handhaven.

Vertrouwen

Ook bierbrouwer Heineken, betrokken bij de helft van de Nederlandse horeca, ziet terughoudendheid bij ondernemers. “Die grens van zes uur weegt zwaar,” zegt horecatopman Marc Josephus Jitta, “dat horen we veel terug.” Ondernemers die hun deuren toch gesloten houden kent Heineken niet “Maar ze zijn wel voorzichtig met hun bestellingen.”

“De praktische invulling van alle maatregelen maakt het voor ondernemers heel bewerkelijk. Alle namen van gasten noteren, de regels handhaven; alle verantwoordelijkheid wordt bij het personeel gelegd, terwijl juist veel personeel is vertrokken en geld is verdampt. We moeten wel beseffen dat we dit vragen van een branche die al meer dan een jaar in diepe crisis zit. We hebben elders in Europa gezien dat de terrassen goed open kunnen, ook in Zuid Europa. Het kan gewoon. Het gaat om vertrouwen.”

Maar de branche blijft somber. “Dit gaat helemaal niks brengen,” zegt Eward Koning van de BIZ Reguliersdwarsstraat. “Wij moeten het hebben van de avond en nacht. De restaurants in de straat gaan pas na zessen lopen tot in de late avond. En de clubs mogen nog helemaal niet open.”

“Een aantal ondernemers roept nu: we blijven dicht. Je moet toch weer kosten maken en personeel inzetten. Die wachten tot het ook ’s avonds kan. Maar er zijn ook ondernemers die het gaan proberen, vooral aan de zonkant van de straat. Daar ga je ’s middags nog wel zitten. In de schaduw werkt het niet.”

De horecabond roept het kabinet op zo snel mogelijk de restricties los te laten. “Laat het horecabeleid gelijklopen met de winkels,” zegt Doornhegge, “waar mensen straks wel naar binnen mogen. Hanteer geen eindtijd en het liefst geen maximumaantal personen, maar maak dat afhankelijk van de oppervlakte.”