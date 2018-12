OLVG wordt binnen en buiten rookvrij

Al begin dit jaar werd bekend dat Amsterdamse ziekenhuizen werken aan een plan om helemaal rookvrij te worden. Binnen is roken al langer verboden, maar buiten staan vaak nog cabines waar rokers terechtkunnen.



Het OLVG is nu het eerste ziekenhuis dat definitief aankondigt rookvrij te worden. In en rondom de locaties in West en Oost is het straks niet meer toegestaan een sigaret op te steken.



Nicotinepleisters

Het rookvrij maken van het OLVG gaat in fases. Zo verdwijnt per 1 maart de rookruimte in het ziekenhuis in West, pas later worden de rookplekken buiten weggehaald. Vanaf 1 juli moet er op het terrein geen roker meer te zien zijn.



Dat betekent niet dat er overal verbodsborden komen te hangen. "We gaan het positief benaderen. Dus geen rooddoorstreepte sigaretten, maar bordjes die vertellen waarom we het belangrijk vinden dat het OLVG rookvrij is," zegt een woordvoerder.



Het ziekenhuis probeert patiënten en medewerkers ondertussen voor te bereiden op de nieuwe situatie, bijvoorbeeld met programma's om te helpen bij het stoppen met roken en met het uitdelen van nicotinepleisters.



