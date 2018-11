OLVG West neemt Geriatrie over van MC Slotervaart

Met de stap naar OLVG is er duidelijkheid: voor de patiënten, hun families en voor ons als medisch personeel

De afdeling geriatrische zorg van het MC Slortervaart was met 2000 nieuwe patiënten per jaar de grootste in Amsterdam en had bovendien een afdeling met 25 bedden, waar jaarlijks 500 patiënten kwamen die zo ziek of verward zijn dat behandeling thuis onmogelijk is.



'Parels'

Voorzitter Stella Zonneveld van de Huisartsenkring deed begin deze maand een dringende oproep de 'parels' van het ziekenhuis in ieder geval te behouden. Geratrie was een van die parels. "Nergens in het land weten ze zo veel van kwetsbare ouderen uit Turkije en Marokko als op de afdeling geriatrie van MC Slotervaart. "



Jos van Campen en Kerst de Vries, twee van de zeven geriaters die het MC Slotervaart in dienst had, zijn voor nu vooral opgelucht. 'Met de stap naar OLVG is er duidelijkheid: voor de patiënten, hun families en voor ons als medisch personeel. We kunnen binnen OLVG als team de zorg voor onze patiënten voortzetten en er zijn binnen OLVG ruime mogelijkheden voor opleiding en onderzoek. Dat voelt erg goed.'



Failissement

Het MC Slotervaartziekenhuis werd op donderdag 25 oktober failliet verklaard. Een doorstart is, zo bleek vorige week, niet meer mogelijk. De komende weken verhuizen de verpleegafdeling en polikliniek naar het OLVG West. De poli in het Slotervaartziekenhuis blijft tot en met aanstaande vrijdag open voor bestaande afspraken. Vanaf maandag kunnen patiënten zich melden bij OLVG West en Oost.



