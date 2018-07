OLVG lanceert app Gipskamer: 'Mét oefeningen'

Er komen elke dag wel zo'n veertig tot zestig man op de gipskamer Gipsverbandmeester Lenny Keijlard © ANP

Hoe kwam u op het idee van een gips-app?

"Ik heb de app bedacht omdat patiënten in het ziekenhuis ineens heel veel informatie moeten verwerken. Overal krijgen ze folders over mee. Dat vond ik nogal onoverzichtelijk en papier is een beetje uit de tijd, zonde van de bomen. Dus dacht ik: laten we alle informatie uit de gipskamer concentreren in één bron, een app."



"Dan kun je het makkelijker opzoeken. Patiënten kunnen er bovendien contact mee leggen, want je kunt mailen en bellen. En er staan oefeningen op, voor na de gipsperiode."



Er staan ook do's en don'ts op. Mag je bij jeuk echt niet met een voorwerp onder het gips krabben?

"Niet doen. Ik krijg vaak de vraag 'mag ik met mijn breinaald onder het gips als ik jeuk heb?' Als je dat doet, kan je een huidbeschadiging veroorzaken die kan gaan ontsteken. Vaak wordt alleen maar gezegd dat iets niet mag, maar het is veel beter als je ook zeg waarom het niet mag."



Is de app te gebruiken als allebei je armen in het gips zitten?

"Ik heb het wel geprobeerd met de spraakbediening van Siri, zo van 'open gipskamer' maar dat lukte niet. Hopelijk in de toekomst wel."