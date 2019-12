OLVG hevelt zorg over naar West

Het OLVG Oost. Beeld Shutterstock

De spoedeisende hulp (SEH) van het OLVG in Amsterdam-Oost is van oudsher de grootste van het land, maar zal worden ingehaald door die in West – samen zijn ze goed voor circa 70.000 patiënten per jaar. Verreweg de meeste ambulances zullen straks naar West rijden.

De operatie wordt komend jaar ingezet. Alle acute zorg – zoals het Hartcentrum – moet in 2025 van OLVG-locatie Oost naar West zijn verhuisd. Daar komen ook neurochirurgie, de grote intensive ­care en traumachirurgie bij. Oost krijgt onder meer oncologie en geplande chirurgische ingrepen.

“Als ziekenhuizen fuseren, zoals het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in 2015 hebben gedaan, dan heb je afdelingen dubbel. We willen dat er één hoofdlocatie voor de acute zorg komt in West en een stadsziekenhuis in Oost met poliklinieken en geplande operaties,” zegt Maurice van den Bosch, voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG.

Alle deskundigen op één plek

Het idee daarachter is dat de zorg voor de patiënten beter wordt als je alle deskundigen op één specifiek medisch gebied ook op één plek met elkaar laat samenwerken. “Van heel moeilijke ingrepen is bekend dat als een specialist ze vaak doet, de uitkomsten ook beter zijn.”

Waar West de acute zorg voor zijn rekening neemt, zal Oost de stadsproblemen het hoofd bieden: de toerist die tegen een lantaarnpaal is gefietst, bijvoorbeeld, of slachtoffers van een te heftig nachtleven. “Drugs- en alcoholgebruik is een groeiend probleem in de stad,” zegt Van den Bosch. “Intoxicaties zijn op locatie Oost schering en inslag.”

Uitgeklede spoedeisende hulp

Er is nu maar één uitgeklede spoedeisende hulp in Nederland zoals straks ook in OLVG Oost moet komen: de Vlietlandlocatie van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. “De vraag is of je het dan nog spoedeisende hulp moet blijven noemen,” zegt Menno Gaakeer, een SEH-arts die onlangs aan de Erasmus Universiteit promoveerde op de ontwikkeling van de SEH in Nederland.

“De definitie van een spoedeisende hulp is juist dat iedereen er met spoedklachten in alle vormen altijd terechtkan. Als er mensen met bijvoorbeeld pijn op de borst of buikpijn komen, dan weten we daar bij binnenkomst nog niet de oorzaak van.”

Het is dan onduidelijk of het ernstig en moeilijk te behandelen is, of niet.

Het zou Gaakeer daarom niet verbazen als verwijzers en patiënten bij twijfel toch voor locatie West kiezen. “Het risico is dan dat West meer ­patiënten krijgt dan vooraf berekend en gewenst is.”

Vorig jaar is de stad vanwege het faillissement van MC Slotervaart een SEH kwijtgeraakt, maar er zijn er nog vijf over. Volgens een woordvoerder van Amsterdam UMC zijn er momenteel geen plannen voor wijzigingen wat betreft de SEH’s van de locaties AMC en VUmc.

Stella Zonneveld, medisch directeur van de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam: “Ik ben wel blij dat er in elk geval één SEH in de binnenstad blijft.”