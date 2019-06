OLVG gaat kankerpatiënten thuis behandelen

Met de bakfiets gaan verpleegkundigen bij patiënten langs voor chemobehandling. Beeld OLVG

Met de pilot wil het ziekenhuis kijken hoe het oncologische zorg ‘prettiger’ kan bieden. Het idee is dat kankerpatiënten liever thuis worden behandeld dan in het ziekenhuis.

“Tijdens een kankerbehandeling brengen patiënten veel tijd in het ziekenhuis door. Wij weten dat deze periode als zeer belastend wordt ervaren. Met deze nieuwe service kunnen we een deel van de behandeling gewoon thuis bij de patiënt verzorgen. Voor veel patiënten is dat een stuk prettiger,” aldus Maud Geenen, oncoloog in het OLVG.

De pilot start met vier oncologieverpleegkundigen, die een half jaar lang twee dagen per week naar de patiënten gaan. Zo wil het ziekenhuis onderzoeken of patiënten de chemobehandeling thuis prettiger vinden dan in het ziekenhuis. Daarnaast hoopt het ziekenhuis dat het werkplezier van de oncologieverpleegkundigen door de bakfiets wordt verhoogd. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of het aantal thuisbehandelingen wordt uitgebreid.