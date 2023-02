OLVG’ers willen dat hun pensioenfonds veel sneller vergroent

Medewerkers van de Spoedeisende Hulp van Het OLVG-West, eind november 2021. Beeld Dingena Mol

“We willen dat ons pensioenfonds belegt in een gezonde toekomst,” zegt OLVG-medewerker Sigrid Vorrink over het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). “Daar horen geen investeringen bij in de fossiele industrie, die bijdraagt aan de klimaatverandering. Die heeft een verwoestend effect op de leefomgeving en gezondheid van mensen wereldwijd. Dat past moreel-ethisch niet bij een pensioenfonds voor zorgmedewerkers.”

Vorrink, die in het OLVG onderzoek coördineert voor de afdeling orthopedie, is daartoe een petitie gestart die al bijna 400 keer is ondertekend, voor de ruime meerderheid door OLVG-medewerkers. Ook medewerkers van HVO Querido en andere Amsterdamse zorginstellingen ondertekenden.

Een eerdere petitie van oud-OLVG-verpleegkundige Josee van der Veer kreeg al bijna 3000 keer steunbetuigingen. Een van de ondertekenaars gaf als reden: “Voor de toekomst van mijn dochter”.

PFZW deelt de mening dat vergroening noodzakelijk is voor een leefbare toekomst, maar kijkt anders aan tegen de manier waarop dat moet gebeuren. Het pensioenfonds geeft fossiele bedrijven twee jaar de tijd om het beleid aan te passen aan de eisen die passen bij het Klimaatakkoord van Parijs. Gebeurt dat niet, dan verkoopt het pensioenfonds het belang.

Belangen in 78 bedrijven afgestoten

Dat deed PFZW de afgelopen maanden bij 78 ondernemingen, waaronder Dana Gas en Vivo Energy, voor een bedrag van 303 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend. Vorig jaar verkocht het pensioenfonds belangen in 114 fossiele bedrijven. Het fonds belegt nog in 94 bedrijven in de fossiele sector, maar zal opnieuw uittreden als die bedrijven zich niet schikken naar het Klimaatakkoord van Parijs.

Ziekenhuismedewerkers in vaste dienst dragen via hun salaris verplicht geld af aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Meer dan 1 procent van de portefeuille van ruim 200 miljard euro wordt geïnvesteerd in olie- en gasindustrie, die bijdraagt aan de CO 2 -uitstoot en de klimaatverandering. PFZW is een van de tien grootste pensioenfondsen ter wereld.

“Het ambtenarenpensioenfonds ABP en metaalfonds PME zijn wél gestopt met investeren in fossiele energie,” aldus Vorrink. “Zij geven aan dat fossiele bedrijven niet met realistische klimaatplannen komen en pensioengeld beter belegd kan worden in bedrijven die wel actief omschakelen van fossiele naar hernieuwbare energie. Ook hebben deze pensioenfondsen onderzocht dat dit niet ten koste gaat van het rendement van pensioengeld. We vragen PFZW hun voorbeeld te volgen.”