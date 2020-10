OLVG-bestuurder: ‘Waar iedereen ons bij de eerste coronagolf steunde, is er nu verdeeldheid’

Waar de stad zich in de eerste golf als één blok tegen het virus keerde, ziet OLVG-bestuurder Maurice van den Bosch nu vooral verdeeldheid. ‘Het is ongelofelijk spannend nu.’

Dat september spannend zou worden, dat het aantal besmettingen zou oplopen, dat ze in het ziekenhuis weer coronapatiënten zouden opvangen, ja, dat had de voorzitter van de raad van bestuur van OLVG, Maurice van den Bosch, wel verwacht. “Maar de snelheid waarmee het nu gebeurt, verrast ons wel.” Oktober is nog vers, maar het OLVG heeft in alle haast alweer twee covidafdelingen ingericht. Er liggen nu 35 coronapatiënten in het OLVG.

Verpleegkundigen zijn van hun eigen afdeling gehaald en aan het bed van de covidpatiënten ingeroosterd – een logistieke ingreep die als een rimpeling door het ziekenhuis trekt. Minder beschikbare verpleegkundigen voor de gewone zorg betekent ook minder gewone zorg. Deze week werd die in de ziekenhuizen in de regio met 20 procent afgeschaald. Van den Bosch vreest met grote vrees dat, met de hui­dige nieuwe hoos aan covidpatiënten, de reguliere zorg in het OLVG nog verder wordt teruggeschroefd. “Ik sluit niet uit dat we volgende week weer beslissingen moeten nemen.”

Hoe kijkt u naar deze tweede golf?

“Tijdens de eerste wave was er een hoge mate van saamhorigheid in de stad. We wisten nog niks van dat coronavirus. De stad ging in lockdown en de reguliere zorg schaalde totaal af.

De hele focus was op Covid-19. Dat was ook de periode dat er spandoeken hingen om het zorgpersoneel te steunen, er werden gratis pizza’s bij het ziekenhuis bezorgd en we kregen bloemen. De hele stad was met elkaar bezig dat virus kwijt te raken. Zorgverleners hebben dat echt ervaren als een enorme steun in de rug. Je zit dan toch met elkaar in de wedstrijd. Zo voelde dat.”

Worden er nu nog pizza’s bezorgd?

“Nee, maar ik begrijp ook goed dat ondernemers op dit moment andere dingen aan hun hoofd hebben. Het virus raakt ondernemers enorm, het raakt de hele stad. Maar waar ik me zorgen over maak is de verdeeldheid. Waar we eerst samen – als stad – een front vormden tegen het virus, zijn mensen nu coronamoe of hebben ze moeite met het naleven van de maatregelen. Dat vertaalt zich ook het ziekenhuis in, waar zorgverleners die nog steeds moe zijn, wel weer met dezelfde energie dezelfde inspanningen moeten leveren als tijdens de eerste golf. Als mensen zich op straat beter aan de maatregelen houden, is het werk in de ziekenhuizen, waar het op het moment ongelooflijk spannend is, dragelijker.”

Met de nieuwe aanwas van covidpatiënten moet een deel van de gewone zorg worden uitgesteld. Wat betekent dat voor het OLVG?

“De instroom van patiënten gaat zo snel, dat we het per dag bekijken. We moeten kiezen: welke operaties zijn het minst urgent? Dan kan het betekenen dat patiënten daags van tevoren worden opgebeld dat een operatie niet doorgaat. Dat is natuurlijk supervervelend voor de patiënt die naar zo’n operatie toeleeft, vaak al lange tijd.”

Gaat het ziekenhuis weer helemaal op slot voor de gewone, niet-acute patiënten?

“De reguliere zorg moet zo goed mogelijk doorgaan. Als iemand een vernauwde kransslagader heeft, wil je er op dít moment bij zijn en niet pas over een paar maanden als die vernauwing ­groter is geworden. Als iemand vanwege een chronisch versleten heup veel pijn heeft, wil je hem zo snel mogelijk helpen. In de zomer hebben we juist een inhaalslag gemaakt om het stuwmeer aan uitgestelde behandelingen in te halen. De mensen die toen extra hard hebben gewerkt, zitten nu in de tweede wave. We vragen zo ontzettend veel van hen. Dat mag echt wel op de radar bij iedereen.”

Hoe moet dat verder de komende maanden?

“De patiënten kunnen nog beter verdeeld worden over de ziekenhuizen in het land, want er zijn regio’s, zoals in Groningen, waar het nu een stuk rustiger is dan in de Randstad. Verder kijken we of we nog meer kunnen samenwerken met zelfstandige behandelcentra in de stad. Als de klacht complex of acuut is, behandelen we het zelf en voor eenvoudige ingrepen kunnen we naar zo’n centrum verwijzen. Dat netwerk moeten we de komende weken uitbreiden. Tijdens de eerste golf was er een groot tekort aan beschermende middelen en moesten deze zbc’s dicht. Nu kunnen we samenwerken.”

Hoopt u op nieuwe maatregelen?

“Persoonlijk denk ik dat het strenger zou moeten. Als je het virus wil indammen, dat lukt dat alleen we onszelf gedragen. Dus dat de 1,5 meter wordt gerespecteerd, dat er geen illegale feesten worden georganiseerd en dat je mondmaskers draagt als de burgemeester dat besloten heeft. Dat gebeurt nu onvoldoende. Nederland is, na Tsjechië, het land met de meeste besmettingen. Amsterdam is de meest besmette regio. Het is echt heel serieus wat hier gebeurt.”