OLVG-arts: ‘We hebben de zaken nu beter onder controle’

Huisarts Marike de Meij werkt in het OLVG op de afdeling palliatieve zorg. Beeld Marc Driessen

‘Ik ben weer aan het werk. Vorige week werkte ik vanuit huis, nu ga ik ook weer naar het OLVG. Rond Pasen kreeg ik klachten die konden duiden op besmetting met het coronavirus, maar ik ben tot twee keer toe negatief getest. Mijn ziekteverschijnselen kwamen gewoon door een ander virus.”

“Na de tweede uitslag had ik even de neiging te denken dat ik alles weer kon doen; mensen omhelzen, handen geven. Dat kan natuurlijk niet. De test biedt uitsluitsel tot het moment van afname, daarna kun je alsnog besmet raken.”

“De afgelopen week was er een duidelijke afname van het aantal patiënten op onze palliatieve afdeling. Van vier of vijf bezette bedden gingen we naar één of twee. Gisteren was er zelfs even geen één patiënt. Vandaag nemen we echter weer een aantal patiënten op. Niet alleen vanaf de andere afdelingen in OLVG, maar ook vanuit huis, omdat de thuiszorg bij een van hen moeilijk te regelen is.”

“Het aantal patiënten op onze afdeling verschilt enorm per dag. Toch hebben we het met elkaar al wel gehad over de vraag: hoe besluit je dat je niet meer nodig bent?”

“Je merkt dat de focus op de afdeling verschuift. Eerst waren we heel hard bezig de afdeling op te tuigen. Toen waren we druk met de stroom patiënten. Nu zijn we aan het nadenken over de volgende fase. Gisteren hadden we overleg met de afdeling psychologie over het opzetten van nazorg voor nabestaanden.”

“We hebben het idee dat er problemen zullen zijn voor nabestaanden van mensen die bij ons op de afdeling zijn overleden. De wijze waarop iemand sterft, heeft invloed op de nabestaanden. We denken dat we het niet optimaal doen nu. Dat kan ook niet, met alle beperkingen vanwege besmettingsgevaar.”

“We verwachten dat er meer na­bestaanden zullen zijn die psychische klachten ontwikkelen dan doorgaans het geval is en zijn aan het bedenken hoe we deze mensen kunnen begeleiden, monitoren. We kijken ook hoe andere ziekenhuizen dat doen.”

“Op andere afdelingen in het OLVG keren patiënten terug van de ic. Het is mooi om te zien hoe snel het ziekenhuis schakelt. In no time is een revalidatieproject uit de grond gestampt met onder andere revali­datieartsen, diëtisten en psychiaters. Als je zo lang op de ic hebt gelegen, is de schade vaak groot.”

“Normaal gesproken werk ik drie dagen in de week in het OLVG. De afgelopen weken was dat het dubbele. Vanaf begin mei ga ik weer één dag in de week aan de slag in een huis­arts­praktijk in Oost, bij mijn collega Miriam Cohen, waar de normale zorg langzaam wordt herstart – allemaal vanuit het idee dat we de zaken beter onder controle hebben. Ik hoop dat dat zo blijft.”