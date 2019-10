OLVG: Amsterdamse millennial slaapt slecht

Een test op slaapstoornissen tijdens de Nationale Slaapdag in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Beeld ANP

In een recent landelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf 20 procent van de jongeren aan dat zij problemen hebben met in slaap vallen, doorslapen of dat ze te vroeg ontwaken.

Het ziekenhuis heeft nu 270 Amsterdamse jongeren onderzocht. Kristel Kasius ziet dat zij vaak aangeven dat ze niet kunnen ontspannen. Er is geen tijd om te slapen, schrijft de OLVG-neuroloog. ‘Men is druk met een carrière, sporten, feestjes. Slapen moet in de beperkte tijd die overblijft.’

Ook blijkt recreatief drugsgebruik invloed te hebben op de slaap. ‘Mensen schrikken als ik vertel dat één keer in de maanddrugs gebruiken nog maanden effect kan hebben op hun slaap.’ En dan is er natuurlijk nog de geluidsoverlast van buren en verkeer.

De gevolgen zijn groot. ‘Mensen die slecht slapen, zijn emotioneler, minder productief, hebben last van concentratieproblemen en zijn sneller geïrriteerd.’ Op lange termijn kan dat leiden tot somberheid en zelfs depressie. Ook functioneert het immuunsysteem minder goed en stijgt de bloeddruk.

Kasius raadt af om vrij verkrijgbare slaapmiddelen zoals melatonine te gebruiken. Ook vindt zij het geen goed idee om ’s avonds laat nog naar die serie op Netflix of de laatste posts op Instagram te kijken. ‘Erg verleidelijk, maar funest voor een goede nachtrust.’