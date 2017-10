Ollongren wordt vicepremier in Rutte-III

Dat bevestigen Haagse bronnen tegen Het Parool.



De Amsterdamse fractievoorzitters hadden al te horen gekregen dat Ollongren niet beschikbaar was als waarnemend burgemeester van Amsterdam. Dat kwam naar voren tijdens hun gesprekken met commissaris van de koning Johan Remkes.



Ollongren is momenteel de plaatsvervangend burgemeester, sinds het overlijden van burgemeester Van der Laan. Lang hield de D66-wethouder in het midden of zij een Haagse carrière ambieerde, of dat zij tot waarnemend burgemeester benoemd wilde worden. Die positie is nu vacant, op het stadhuis klinken de namen van Jozias van Aartsen en Bernt Schneiders als kansrijke waarnemers. De waarnemend burgemeester zal naar verwachting tot het najaar van 2018 werkzaam zijn, waarna een opvolger voor Van der Laan kan worden benoemd.



Ollongren breekt door haar vertrek met een kleine traditie, die voorschrijft dat de eerste locoburgemeester tot waarnemer wordt benoemd zodra een Amsterdamse burgemeester zijn werkzaamheden neerlegt. Zo werd Lodewijk Asscher waarnemer in 2010 bij het vertrek van Cohen, nam eerste loco Jaap van der Aa de taken over toen Schelto Patijn zich terugtrok wegens ziekte, en werd Frank de Grave waarnemend burgemeester toen Ed van Thijn minister werd.



Ollongren werkt tot en met vrijdag in Amsterdam, en gaat zaterdag naar Den Haag voor een ontmoeting met formateur Mark Rutte. De twee kennen elkaar goed, tot 2014 was zij als secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken de rechterhand van Rutte.