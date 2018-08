Ollongren: student, let goed op je huurprijs

Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, die ook huisvesting in haar portefeuille heeft.



De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer is door de kamernood inmiddels gestegen tot meer dan 400 euro per maand, liet verhuurwebsite Kamernet deze week weten. Koploper is Amsterdam, waar een gemiddelde kamer maar liefst 571 euro per maand kost.



Ollongren benadrukt dat het kamertekort op meerdere niveaus moeten worden aangepakt. "We moeten hier met z'n allen heel hard aan werken. Dat doen de gemeenten en universiteiten en hogescholen ook. Het is de bedoeling dat er voor studenten voldoende plekken zijn om iets te huren. Dit is een actiepunt, absoluut."



Concrete ideeën noemde de minister niet.



