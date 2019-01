Olivier en Olivia populairste babynamen in Amsterdam

Landelijk waren Lucas en Julia vorig jaar de populairste namen. Jongensnaam Lucas staat in Amsterdam nog wel in de top tien, de naam Julia haalt het toplijstje niet.



Na Olivia (45 keer) werd de meisjesnaam Mia (37) vorig jaar in Amsterdam tweede. Olivia was sowieso in de meeste stadsdelen een zeer populaire naam. Alleen in Zuidoost staat de naam niet in de toplijst.



Vruchtbaar

Bij de jongens kwamen evenveel Oliviers als Benjamins ter wereld. Zij staan aan kop in Amsterdam. In totaal werden aan 70 baby's een van die twee namen gegeven.