Olifantenbaby geboren in Artis

In Artis is maandag een olifantje geboren. Het is een mannetje, in olifantentermen een bul genoemd. Het is drie jaar geleden dat er voor het laatst een olifant werd geboren in de dierentuin.

De olifantenbaby zag het levenslicht maandagavond om 21.09 uur. ‘De bevalling is heel voorspoedig verlopen,’ laat de dierentuin weten. ‘Het kalf kwam in slechts één minuut ter wereld en een kwartier later stond het al op vier poten.’ Na een paar uur dronk de bul al van de eerste moedermelk, biest genaamd.

Het kalf is het vijfde kind van moederolifant Thong Tai. De bevalling verliep rustig, laat Artis weten. De olifantenkoe strekte haar poten vooruit en achteruit. Op een gegeven moment liep ze vooruit naar het einde van de stal en tilde haar poten op, waarna de bul werd geboren.

Thong Tai bood het jong direct haar tepels aan, om het drinken te stimuleren. De eerste moedermelk is heel belangrijk voor het kalf omdat het veel belangrijke voedingsstoffen en afweerstoffen bevat. De verzorgers hoorden het jong al snel na de geboorte smakkende geluiden maken en zagen dat het jong probeerde om te drinken, meldt Artis.

Thong Tais zwangerschap duurde 634 dagen, 2 dagen na de verwachte datum. Ze kwam tijdens de dracht 300 kilo aan, bovenop haar normale gewicht van zo’n 4000 kilo. Een pasgeboren olifantje weegt ongeveer 100 kilo, de rest is vruchtwater en placenta.

Nikolai

De kudde Aziatische olifanten in Artis bestaat momenteel uit vier dieren: een matriarch (Thong Tai), een volwassen bul (Nikolai) en hun twee dochters. De bul werd twee jaar geleden speciaal van Hannover naar Amsterdam verhuisd om voor nageslacht te zorgen.

Nikolais cv stond er tot dan toe al uitstekend bij: in dierentuinen verspreid over Europa heeft hij inmiddels zestien nakomelingen rondlopen. De bul is een van de sterren van een Europees fokprogramma om de soort in stand te houden. Hij werd al twee keer eerder naar Artis gehaald om baby’s te maken met Thong Tai.

Obstakels

Het is voor olifanten niet makkelijk om zwanger te worden. De natuur heeft een aantal obstakels voor gezinsuitbreiding in de weg gelegd. Een mannetjesolifant kan wel honderd dagen aan een stuk bronstig en bereid zijn, maar een vrouwtje is slechts eens in de drie jaar bereid hem te ontvangen, en dan alleen gedurende een periode van zes dagen.

De voortplantingsdaad vergt daarnaast veel fysieke inspanning van het mannetje, dat met zijn ruim 5000 kilo op zijn achterpoten moet leunen. De penis weegt wel 25 kilo. Daarmee moet het mannetje een soort s-bocht maken om de olifantenkoe te kunnen bevruchten.

Artis maakt de naam van de nieuwgeborene nog niet bekend. Het dier gaat naar verwachting vrijdag voor het eerst naar buiten.