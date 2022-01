Olifanten kunnen geen genoeg krijgen van de kerstboom op de Dam

Een verlaat kerstcadeau stond de Aziatische olifanten op de maandagmorgen te wachten in dierentuin Artis. De top van de 18 meter hoge kerstboom op de Dam lag speciaal voor hen klaar in het verblijf.

De kerstboom is, volgens een woordvoerder van Artis, een verrijking die nieuwe geuren en prikkels toevoegt in het verblijf. Toen het hek van het nachtverblijf vanmorgen opende hadden de olifanten eerst nog geen idee wat ze met de boom aanmoesten. Maar na wat ruiken en van een afstandje observeren ging het olifantenkalf al op onderzoek uit. Toen ze eenmaal hadden geconcludeerd dat de kust veilig was volgde de rest van de kudde snel.

De kerstboom op de Dam was 18 meter hoog en komt uit het Duitse dorp Elsdorf, dat net over de grens bij Limburg ligt. De top van de kerstboom van de Dam is door de Gemeente Amsterdam aan Artis geschonken.

Ieder jaar in januari gaat de kerstboom naar de olifanten in Artis. De stam en dikke takken worden aan de olifanten gevoerd, de wat smallere takken aan de hoefdieren. “Van de geur worden die beesten ontzettend blij,” vertelt chef kerstboom Hans van Zurk. ”Tijdens het binnenrijden met de shovel zitten de olifanten veilig in het verblijf. Het is elke keer weer mooi om te zien hoe ze daar trompetterend uitkomen, nadat we de takken hebben neergelegd.”

Chef kerstboom Hans van Zurk. ”Het is elke keer weer mooi om te zien hoe ze daar trompetterend uitkomen, nadat we de takken hebben neergelegd.” Beeld Ronald van Weeren

Rond Halloween kregen de olifanten ook al een traktatie: de monsterpompoen van 530 kilo die eerst aan het Singel lag. De olifanten wisten wat te doen met de gigantische vrucht. Ze vielen meteen aan en zetten hen gewicht erop om het ding in stukken te breken. De dieren doen qua gewicht niet onder voor het cadeau: het jongste olifantje van de groep is al zwaarder (zo’n 600 kilo) dan de pompoen zelf.

