Olie stroomt al jaren Zijkanaal I in Amsterdam-Noord in na zware regenbuien: ‘De ene keer is het blauw, de andere keer bruin’

Na stevige regenbuien eindigt geregeld een olieachtige stof in het water van Zijkanaal I in Amsterdam-Noord.

Het is een stank die door de bewoners van woonboten in het Zijkanaal I wordt omschreven als ‘verstikkend’ en ‘zwavelig’. Al minstens vijftien jaar zien ze in dit buurtje van woonschepen na felle regenbuien brandstoffen in het water verschijnen. Al jaren ook maken ze melding van de vervuiling, maar vergeefs.

Vorige week ging het om diesel, als je het de woonbootbewoners vraagt. Zo zag het eruit en zo rook het ook. Bewoner Aldo Corradi: “Zoals het ruikt bij een benzinepomp.” Ze kregen er hoofdpijn van en het was hinderlijk om niet te kunnen slapen met hun ramen open.

De ergernis is vooral groot omdat ze al heel vaak aan de bel hebben getrokken bij de gemeente en Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor het water in Zijkanaal I. “Het lijkt steeds erger te worden,” zegt bewoner Tom Hilster, die de vervuiling steeds een andere gedaante ziet aannemen. “De ene keer is het blauwig, de andere keer bruinig.”

Absorberende olieboom

Rijkswaterstaat legde vorige week zogeheten oliebooms in het water om de troep die als een filmpje op het water lag, in te dammen. Met de oliebooms, een soort drijvende worsten die vervuiling absorberen, werd verspreiding naar het IJ en het Noordzeekanaal voorkomen.

Rijkswaterstaat spreekt niet van diesel maar van olie en volgens een woordvoerder ging het om een kleine hoeveelheid die niet ‘ruimbaar’ was. Onder invloed van de zon zou de stof worden afgebroken en inmiddels zijn de oliebooms weer weggehaald. Rijkswaterstaat noemt de steeds weer optredende vervuiling ‘een heel vervelende situatie’. “Zeker voor de bewoners, want het stinkt.”

Sinds 2020 hebben de bewoners volgens Rijkswaterstaat zes keer melding gemaakt van de rommel op het water. Twee keer was de vervuiling zo groot dat het nodig was die in te dammen.

De herkomst van de vervuiling stelde Rijkswaterstaat voor een raadsel en ook Waternet, namens de gemeente verantwoordelijk voor het riool, verklaarde aanvankelijk geen idee te hebben waar de olie vandaan komt. Beide organisaties startten een onderzoek nadat stadszender AT5 eerder deze week melding had gemaakt van de vervuiling.

Omdat de olie steeds vrijkomt na zware regenbuien lag het voor de hand om te denken aan een overstort van het riool. In grote delen van de stad werd na de felle buien van vorige week gewaarschuwd dat het water vervuild was vanuit het riool en dat zwemmen een dag of drie niet aan te raden was.

Garage voor GVB-bussen

Maar volgens Waternet is hier geen sprake van een overstort van het riool. Wel hield Waternet het voor mogelijk dat de vervuiling in Zijkanaal I terechtkomt via de hemelwaterafvoer in de straat. Die loopt ook langs de garage voor GVB-bussen even verderop, een van de drie grote GVB-garages in de stad.

Na nieuw onderzoek in de hemelwaterafvoer lijkt dat inderdaad de bron van de vervuiling, zegt Waternet nu. In dit alleen voor regenwater bestemde riool is na onderzoek met camera’s olie gevonden, zegt een woordvoerder. Daarmee is voor Waternet voor het eerst duidelijkheid over de oorsprong van de rommel in het Zijkanaal I. “Dat is goed nieuws. Het zit in het riool.”

Meteen spreekt Waternet het vermoeden uit dat de olie in het hemelwaterriool is terechtgekomen vanuit de GVB-garage. De garage beschikt net als autowasplaatsen, parkeergarages en tankstations over olie-afscheiders, een soort opvangbakken die met olie vervuild afvalwater onderscheppen voordat dit in het riool terechtkomt. Bij hevige regen werken ze mogelijk niet goed genoeg.

Waternet heeft hiervan melding gemaakt bij GVB en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de toezichthouder die namens de gemeente kan optreden bij illegale lozingen. Waternet laat bovendien het riool schoonmaken door een gespecialiseerd bedrijf. De Omgevingsdienst laat weten dat het gericht onderzoek gaat doen naar de werking van de olie-afscheiders. GVB zegt in een reactie volledig mee te werken aan het onderzoek.

Eerder onderzoek

De bewoners worden er intussen knap moedeloos van. Toen Rijkswaterstaat negen jaar geleden onderzoek liet doen naar de vervuiling van Zijkanaal I werd al aangestipt dat de GVB-garage hier met olie vervuild regenwater loosde, al was dat volgens het rapport toen verleden tijd.

Waternet zegt ook daarna te hebben gezocht in de hemelwaterafvoer, maar daar werd steeds geen olie gevonden. Waternet belooft de hemelwaterafvoer vaker te monitoren en verwacht dat de Omgevingsdienst erop toeziet dat de olie-afscheiders naar behoren werken. “We gaan er alles aan doen om dit voor de bewoners op te lossen.”