Olie geeft rode beursdag nog beetje glans

Beleggers waren voorzichtig door alle brexitperikelen en handelszorgen. Olieproducenten daarentegen waren in trek, door een opleving van de olieprijzen na een periode van daling.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 526,10 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 727,70 punten. Londen en Parijs verloren tot 0,9 procent. Frankfurt zakte 1,8 procent, mede door een tik voor chipbedrijf Infineon.



De olieprijzen zaten in de lift na berichten dat oliekartel OPEC een voorstander is van een verlaging van de wereldwijde olieproductie. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 60,85 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder en kostte 71,06 dollar per vat. Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was olie- en gasconcern Shell een van de weinige stijgers met een plus van 0,3 procent. In Londen steeg concurrent BP 0,8 procent.