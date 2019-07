Old Town Road van producer uit Purmerend evenaart Amerikaans hitrecord

Het nummer Old Town Road van rapper Lil Nas X en countryster Billy Ray staat al 16 weken op nummer 1 in de de hitlijst de Billboard Hot, en evenaart daarmee het record. Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee stond in 2017 even lang op nummer 1, net als One Sweet Day van Mariah Carey en Boyz II Men in 2005.