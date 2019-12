Old School niet monumentaal: broedplaats moet wijken voor woningen

Het onderkomen van broedplaats Old School aan de Gaasterlandstraat in Zuid wordt komende zomer gesloopt om plaats te maken voor woningen. De mogelijkheid om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument werd onderzocht, maar de gemeente beslist nu anders.

Het stadsdeel Zuid startte het onderzoek nadat erfgoedvereniging Heemschut had gevraagd het voormalige gebouw van de rooms-katholieke Nijverheidsschool voor meisjes als monument aan te wijzen. Het pand gold volgens Heemschut als icoon in de categorie ‘jonge monumenten’ van na 1965.

Ook de ambtenaren van de afdeling Monumenten en Archeologie vinden na studie dat het schoolgebouw voldoende belangrijke cultuurhistorische waarden bezit om het als monument te behouden. Dat staat ook in de beschrijving van het gebouw met een bijgevoegd ‘eindadvies’.

Een woordvoerder van de gemeente laat echter weten dat het Amsterdamse college heeft besloten om maatschappelijke belangen de doorslag te laten geven. De stad heeft de ruimte nodig om 120 nieuwe woningen te bouwen. Samen met het aanpalende gebied komen er 360 nieuwe woningen te staan. Als het schoolgebouw blijft staan komt het hele herinrichtingsplan in gevaar.

‘Jonge monumenten’

De sloop van de school is volgens Norman Vervat van Heemschut echter een groot verlies. Heemschut heeft daarom maandagochtend besloten Amsterdam voor de rechter te slepen. “Het is heel belangrijk dat de stad dit soort gebouwen bewaart. Daarom moet het een monument worden. Als dat niet gebeurt verdwijnt al gauw een groot deel van het toekomstig erfgoed.” Hij wijst erop dat er nog niet één van de ‘jonge monumenten’ rijksmonument is geworden. “Daarom is het belangrijk dat de stad voorloper is.”

Volgens Amsterdam is de stedenbouwkundige waarde van het af te breken schoolgebouw nog positief, maar verloor het aan glans met het afbreken van de gymzaal in 1978. Wat overblijft is het wandkunstwerk van kunstenaar Willem Voet. Dat wordt opgeslagen en later herplaatst.

Volgens het college blijven er na de sloop nog genoeg gebouwen over die de bouwperiode en de stijl van het schoolgebouw vertegenwoordigen. De woordvoerder noemt het PC Hoofthuis aan de Spuistraat van Theo Bosch, het pand aan het Singel 428 van Cahen, Girod en Koning, en het zogeheten ‘NMB-pand’ in Zuid-Oost van Alberts & Van Huut. Deze gebouwen staan wel op de gemeentelijke monumentenlijst.