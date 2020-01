Officieus Aart Staartjespad geopend in Nieuwendam

In het midden staat bedenker van de actie Jonas Oomen. Beeld Het Parool

Buurtbewoner Jonas Oomen wil daarmee de Amsterdamse acteur eren voor zijn verbindende werk. “Hij was iemand die alle generaties, leeftijden en achtergronden bij elkaar bracht.” Oomen hoopt dat er uiteindelijk een officiële Aart Staartjesstraat in de wijk komt. “Tot die tijd hebben we in ieder geval dit paadje.”

Het pad loopt tussen de zorginstelling Philadelphia en een fietspad. Het weggetje is aangelegd voor bewoners van de instelling die via een rustige route naar de ontmoetingsruimte willen lopen. De zorginstelling is recent herbouwd en werd zaterdag – tegelijkertijd met het Aart Staartjespad – heropend.

Sesamstraat tune

Oomen maakte in eerste instantie zelf een straatnaambordje, wat hij woensdagavond al in de grond prikte. Bewoners van de zorginstelling maakten voor de ‘officiële opening’ een mooier bordje. Dat werd zaterdag onthult in bijzijn van buurtbewoners en clienten.

De eerste mensen die over het pad liepen, deden dat onder begeleiding van een orgel dat de tune van Sesamstraat speelde. “De orgel was te gek. Het dak ging eraf. Er zijn inmiddels zo’n 200 mensen aanwezig die genieten van de muziek en de liedjes van Sesamstraat,” vertelt Oomen.

Officiële straat

Het kan nog wel even duren voordat er daadwerkelijk een plein of straat naar Aart Staartjes wordt vernoemd. Personen worden pas vernoemd vanaf vijf jaar na overlijden, schrijven de regels van de Commissie naamgeving voor. Oomen erkent dat het nu nog een beetje een gimmick is. “Maar ik hoop dat het uiteindelijk waarheid wordt.”