Officieren van justitie zetten bewijslast uiteen tegen Holleeder

Levenslang als eis

Ruim een jaar en vijftig zittingsdagen na aanvang van de veelvoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder (60) beginnen officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher donderdag aan hun requisitoir.



Ze zullen daarin vier dagen lang (donderdag, vrijdag, 28 februari en 1 maart) onder grote belangstelling van media en publiek uiteenzetten welke bewijzen ze zien dat hij opdrachten gaf tot liquidaties – samen met ex-misdaadcompagnon Dino Soerel en de in 2011 in de Amsterdamse Watergraafsmeer zelf doodgeschoten Stanley Hillis.



Niemand twijfelt er aan dat de aanklagers op de vierde dag van hun relaas levenslang zullen eisen. Daarvoor is het niet nodig dat ze de gehele aanklacht bewezen achten. Een deel kan ook al volstaan.



Doodslag

Op Holleeders tenlastelegging staan vijf moorden (op mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout in 2003; op de malafide vastgoedbaron Willem Endstra in 2004; op crimineel John Mieremet en handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman in 2005 en op de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006).



Daarnaast verwijt justitie hem één doodslag (op botenhandelaar Robert ter Haak die naast Cor van Hout stond toen die met een machinegeweer werd neergemaaid). Bovendien wordt Holleeder verdacht van mislukte moordpogingen en het lidmaatschap van een criminele organisatie.



De eerste twee volle weken van maart staat het pleidooi geagendeerd van Holleeders advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz.