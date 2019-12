Officier justitie biedt excuses aan voor fouten rond 'metromoordenaar’

Joost Wolters werd op 27 juli 2017 neergestoken in metro 53. Beeld ANP

In het eindejaarsgesprek met AT5 reageert waarnemend hoofdofficier van justitie John Lucas voor het eerst op het kritische rapport dat de Inspectie Justitie en Veiligheid over de zaak schreef. “Ik heb het inspectierapport gelezen en ik vind dat wij nog veel dingen te verbeteren hebben. En voor de zaken die niet goed zijn gegaan, wil ik in ieder geval als mens sorry zeggen.”

Philip O.

Philip O. was op het moment van de moord op de 38-jarige Joost Wolters op proefverlof van de psychiatrische kliniek van het AMC. Naar aanleiding van de moord onderzocht het ziekenhuis of O. wel op de juiste gronden met verlof was gestuurd. De Inspectie Justitie en Veiligheid schreef een kritisch rapport over het handelen van zowel de gevangenis in Vught, het AMC als het OM.

O. kreeg op zijn zestiende van de rechter een PIJ-maatregel (‘jeugd-tbs’) opgelegd voor het neersteken van een leeftijdsgenoot. Die verplichte behandeling wist hij te ontlopen door naar Engeland te verhuizen. Na zijn terugkeer in Nederland pleegde O. een gewapende overval op een tankstation. Ook dat was een goed moment geweest om de PIJ-maatregel ten uitvoer te brengen, wat om verschillende redenen wederom niet gebeurde. ‘Onnavolgbaar,’ aldus de inspectie.

‘Moeilijk uit te leggen’

Over de vraag waarom O. zijn PIJ-maatregel kon ontlopen, zegt Lucas: “Dat vind ik moeilijk uit te leggen op dit moment.” De hoofdofficier belooft uit te gaan zoeken hoe dit kon gebeuren.

Op 12 december ging de Tweede Kamer over de zaak in debat met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Ook de minister erkende toen dat er fouten zijn gemaakt. Daarover zegt Lucas: “Er is veel misgegaan in de samenwerking tussen organisaties. Tegelijkertijd: we zullen ook altijd fouten blijven maken.”

Philip O. kreeg vijf jaar gevangenis en tbs met dwangverpleging opgelegd voor de moord.