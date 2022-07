Officier eist 2 jaar gevangenisstraf voor eigenaar van hond die slachtoffers voor het leven verminkte

Damien V., beschuldigd van pogingen doodslag door aanvallen met hond, in de rechtbank. Naast hem zijn advocaat mr. Manon Aalmoes. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

Toen hond Pablo vorig jaar zomer iemand in het gezicht beet, was zijn baasje Damien V. (36) verbaasd. “Ik had dat niet verwacht,” verklaarde V. dinsdag voor de Amsterdamse rechtbank. “Ik ken Pablito niet als kwaadaardig of agressief. Hij is ook heel geliefd in de buurt. Ik loop sowieso altijd zonder lijn met Pablito.”

Het eerste incident vond eind juni vorig jaar plaats tijdens een feestje bij de Willeskopstraat in Gein. V. werd door het slachtoffer aangesproken op het agressieve gedrag van zijn loslopende hond, en dat eindigde in een ‘struggle’. Volgens het slachtoffer riep V. ‘Pablo, pak!’, waarop de hond opsprong en hem in het gezicht beet. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, waar bleek dat een deel van zijn neus en oor was afgebeten.

Volgens V., die beschonken was, vielen beide mannen na wat duwen en trekken op de grond, en werd het slachtoffer pas daarna in het gezicht gebeten. V.: “Ik heb mijn hond dat soort commando’s niet geleerd. Mijn hond doet dat soort dingen niet. Ik denk dat Pablo in de verdedigingsmodus zat. Elke hond is beschermend.”

De rechter: “Ik wil u de bloedige foto’s nu niet laten zien.”

De verdachte: “Nee, liever niet.”

Agressietest

Het tweede incident vond een maand later plaats. Het tweede slachtoffer werd bij winkelcentrum Wisseloord in Gein naar eigen zeggen overvallen en door een groep van vijf jongens geslagen en geschopt. Ook hij werd door een hond in het gezicht gebeten, op dezelfde plekken als het eerste slachtoffer. Hij kent V. uit de buurt, en herkende hem aan zijn gouden tanden als de eigenaar van de hond. V. ontkende: “Ik denk dat deze meneer mij verwart met iemand anders.”

Volgens V. was hij die avond niet op de plek van het incident, en werd Pablo regelmatig door anderen uitgelaten. Dat een haar van Pablo werd aangetroffen op de kleding van het slachtoffer, kon hij niet verklaren. “Ik weet het niet. Pablito loopt altijd los in de buurt. Hij gaat naar iedereen om te aaien. Misschien is hij ook bij die meneer geweest.”

Uit agressietesten van de Universiteit van Utrecht bleek dat Pablo reageerde op het commando ‘Pak’. Dan sprong hij omhoog en hapte naar een gezicht, wat duidt op aangeleerd gedrag. Op een risicoinschatting van bijtincidenten scoorde Pablo een 5 op een schaal van 6. De deskundigen adviseerden een langdurig hondenverbod voor V. en euthanasie voor Pablo. V. noemde dat ‘absurd’ en ‘zeer onterecht’.

Contactverbod

V. heeft een strafblad van 13 pagina’s, en zat langdurige gevangenisstraffen uit voor onder meer wapenbezit, drugshandel en poging tot doodslag. Het OM wilde aanvankelijk poging tot doodslag eisen, maar omdat opzet tot doodslag niet bewezen kan worden, werd de eis teruggebracht naar het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De officier eiste een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, met een meldplicht, een alcohol-, contact- en locatieverbod, en een verbod om nog honden te houden. Voor Pablo eiste de officier ‘onttrekking aan het verkeer’, een eufemisme voor euthanasie.

De twee slachtoffers eisen een schadevergoeding van 20.000 euro en 8.000 euro, en een contactverbod. V.’s advocaat eiste vrijspraak en kondigde alvast aan in hoger beroep te gaan. De rechtbank doet op 9 augustus uitspraak.