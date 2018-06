Officiële klacht tegen top brandweerleiding

De oud-gedienden doen een beroep op de klachtenprocedure van de veiligheidsregio, die bestaat uit Amsterdam en vijf buurtgemeenten, meldt De Telegraaf donderdag.



Het is al langer hommeles binnen de Amsterdamse brandweer. Eerder hadden de vakbonden al gevraagd om een onderzoek naar het functioneren van Schaap, nadat hij in de media forse kritiek had geuit op zijn personeel. Zo noemde hij de medezeggenschap binnen Amsterdamse brandweer 'de maffia van de medezeggenschap'. Het verzoek werd niet gehonoreerd.



Onvrede

In de klacht, ondertekend door 69 oud-korpsleden, wordt onvrede geuit over de publieke optredens van Schaap en de reactie van Eenhoorn daarop, die hem de hand boven het hoofd zou houden. De klacht volgt na een open brief van 22 mei gericht aan de brandweerleiding, waar geen reactie op kwam.



De oud-brandweermannen ervaren de uitspraken als 'kwetsend, aanmatigend en apert onjuist', zo schrijft De Telegraaf. De woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat de klacht is ontvangen. Deze zal binnen zes weken worden afgehandeld.



